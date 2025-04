Filléres tojásfestékek konyhai alapanyagokból

A húsvét a legfontosabb keresztény ünnepünk, ilyenkor feldíszítjük a lakásunkat, évszázados hagyományként hímes tojásokat festünk, és ünnepi asztalt varázsolunk. A háziasszonyok sokkal több időt töltenek a konyhában, hogy a húsvéti tojásfestés mellett méltó fogásokat készítsenek.

A Sóstói Múzeumfaluban a tojásfestés is természetes alapanyagokkal történik

Fotó: KM-archív

Tojásfestés természetes anyagokkal

Nem könnyű a bevásárlást, a sütést-főzést úgy összeszervezni, hogy időben készen legyen minden, és közben maradjon időnk élvezni az ünnep pillanatait a családdal, nyugodtan várni a locsolódó sereget, a vendégeket. Arról nem is beszélve, hogy nagyon oda kell figyelni arra is, hogy anyagilag ne terheljük túl a pénztárcánkat, ezért összeszedtünk néhány alapanyagot, amivel megfesthetjük a tojásokat. Illetve azért sem mindegy, hogy milyen színezőanyagokat használunk, mert a természetes növények és fűszerek nem ártalmasak az egészségre. Már nagyanyáink is ilyeneket használtak, ezekkel a gyerekek is bátran dolgozhatnak. A természet számos tojásfestésre alkalmas alapot kínál akár a kertben, akár a konyhában, van amit nem érdemes kidobni. Változatos színeket lehet varázsolni a zöldségesnél, piacon is beszerezhető nyersanyagokból, a Sóstói Múzeumfaluban is minden évben megmutatják ennek a fortélyát. Összeszedtünk néhány alapanyagot, és hogy milyen színeket érhetünk el a használatukkal.

Tojásfestés természetesen

Fotó: MW-archív

Sárga: őrölt kurkumapor, citrom héj, almahéj, diólevél, savanyú káposzta levelének főzésével.

Zöld: spenót, petrezselyem, csalán levél,

Rózsaszín: csipkebogyó

Narancssárga: őrölt pirospaprika

Piros: cékla

Lila: lilahagyma, lilakáposzta leve

Barna: vöröshagyma, kávé, száraz diólevél

Kék: áfonya