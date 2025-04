Pont annyira passzol a húsvéti sonka mellé, mint a szatmári szilvapálinka, ráadásul külföldön is rajonganak érte

Elmondta, tavaly fejeződött be a feldolgozóüzemük a hajdúsági Újlétán, az idén indult be a gyártás, jelenleg 15-en dolgoznak a cégnél, de ha a termelőket is idevesszük, ötven családnak biztosítanak megélhetést.

Sok mindent elmond a nagyszabású tervekről és célokról, hogy a vállalkozás tulajdonosa két nyíregyházi építőipari cégvezető, akik tőkeáttétellel szálltak be az élelmiszeriparba

– említette Lakatos Gergely, aki számára nem ismeretlen a cégvezetői feladatkör. Korábban 11 éven át volt a panyolai székhelyű Panyolai Szilvórium Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: szeretnék, hogy a torma is olyan brand legyen, mint a szatmári szilvalekvár vagy a szilvapálinka.

A cég innovatív megközelítését és minőségi termékeit a szakma is elismeri, hiszen elnyerték a MagyarBrands 2024 díjat az Innovatív márka kategóriában.