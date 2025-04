Hosszú szünet után újra kapható a magyarok kedvenc itala

1971-ben jelent meg először a magyar piacon, és gyorsan a hazai üdítőital-kultúra meghatározó szereplőjévé vált. A rendszerváltás után visszaszorult ugyan a nyugati márkák térnyerése miatt, de úgy tűnik, a nosztalgia most újra életre hívta a Traubisodát. Az ikonikus márka sokak örömére március 27-től hivatalosan is visszatért az üzletekbe és napokon belül felkapott lett, írja az Origo. A portál felidézi: a gyártó elsőként a Lidl áruházakba szállította a terméket, amely azonban a hatalmas népszerűség miatt szinte pár hét után hiánycikk lett. Ennek kapcsán kérdezték meg Pécskövi Tibort, a Márka Üdítőgyártó Kft. tulajdonos-ügyvezetőjét, hogy vajon hol és mikor találhatjuk meg biztosan az üdítőitalt.

Több áruház állandó kínálatba is bekerült a magyarok kedvenc rertóitala

Traubisoda: több kiszerelésben

A tulajdonos az origo.hu-nak elmondta, hogy szinte napra pontosan egy hónapja kezdték el szállítani az 1,75 literes PET kiszerelést három ízben; a klasszikus szőlővel, annak cukormentes, zéró változatával, valamint egy kékszőlő ízű variációval léptek piacra. Hozzátette, hogy a jövőben több kiszereléssel is érkeznek majd, a mostani, 1,75 literes kiszerelést június első napjaiban követi a 330 milliliteres alumíniumdobozos (CAN), később pedig a félliteres, palackos termék is. S, hogy miért lett hirtelen mégis hiánycikk? Az éves tervezett volumen közel felét eladták április végére, de ettől függetlenül a gyártás képes tartani az iramot a vártnál magasabb rendelésekkel is, ígérte a gyártó. A cikkből kiderül az is, hogy egyre több olyan hálózat van már, ahol bekerült állandó kínálatba a Traubisoda; például az összes hazai nagykereskedelmi partnerüknél és a Reál, Coop, Metro, Auchan, Tesco hálózatokban. A Lidl, Penny és Spar láncokkal egyelőre in-out akciókkal tudnak együttműködni. A teljes cikket itt olvashatja el.