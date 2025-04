Weber egyértelművé tette: számukra Ukrajna uniós tagsága a legfontosabb

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke korábban is nyíltan beszélt az „Ukrajna mindenekelőtt” elvéről. És arról is, hogy ezt mindenkinek, aki az EPP-hez akar tartozni, kötelező magáévá tennie – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. Terjed egy videó is, amelyben a politikus nyíltan kiáll Ukrajna EU-s csatlakozása mellett. Korábban a Népszavának azt mondta, hogy három alapvető feltétel van, amit mindenkinek, aki hozzájuk akar tartozni, be kell tartania: Európa, Ukrajna és a jogállamiság pártján kell állnia. Tavaly júniusban Budapesten találkozott Magyar Péter Manfred Weberrel – utóbbi később úgy nyilatkozott: nyitva áll az ajtó a Tisza Párt képviselői előtt. Tavaly júniusban szavaztak a politikai formáció kérelméről, az Európai Néppárt vezetője pedig megerősítette, hogy támogatja Magyar Péterék csatlakozását az EPP pártcsaládjához. A csatlakozás legfontosabb feltétele volt, hogy Magyar Péterék támogassák Ukrajna mielőbbi uniós tagságát.

Ukrajna uniós csatlakozása ügyében is egyetért Magyar Péter és Manfred Weber

Fotó: AFP

Komoly veszélyekkel jár Ukrajna csatlakozása

Ukrajna csatlakozása komoly problémákat jelentene az EU számára. A közös mezőgazdasági politika és a strukturális alapok jelentős része a fejletlenebb régiók támogatására irányul, azonban Ukrajna csatlakozása jelentős forráselvonást eredményezne a jelenlegi tagországoktól. De komoly problémák vannak az országban a korrupcióval is.

A Transparency International 2024-es korrupciós jelentése szerint pedig Ukrajna az EU legkorruptabb tagállama lenne, ha belépne.

Ukrajnában ráadásul évtizedes probléma az illegális fegyverkereskedelem, amelyet a háború alatt is rekordméreteket öltő korrupció csak tovább súlyosbított. A Magyar Külügyi Intézet számításai arra is rámutatnak, hogy Ukrajna csatlakozása a következő öt évben mintegy 2,5 ezermilliárd euró költséget jelentene az EU számára.

Magyarországra vetítve ez fejenként körülbelül kétmillió forintos kiadást jelentene, míg az ország hozzájárulása Ukrajna támogatásához 48,1 milliárd euróra becsülhető, ami a 2023-as magyar költségvetés 68 százalékának felel meg.

Ukrajna EU-csatlakozása komoly gazdasági, politikai és társadalmi kihívásokat vet fel. Noha a geopolitikai szempontok miatt az unió egyre inkább támogatja Kijev integrációját, az ehhez szükséges reformok és pénzügyi terhek jelentős akadályokat gördítenek a folyamat elé