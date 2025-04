Borul a közlekedés az ünnepi időszakban, változtat a Volán és a MÁV is

Mindenütt, ahol szükséges, több jármű és nagyobb kapacitással ünnepi menetrend szerint közlekedik majd a hosszú hétvégén – közölte a MÁV-csoport és arra is felhívják a figyelmet, hogy elővételben váltott jegyekkel maguk az utasok is segíthetik a többletkapacitások elosztását.

A buszjáratok közlekedési rendje is változik a hosszú hétvégén, ünnepi menetrend szerint indulnak az autóbuszok

Illusztráció: KM-archív

Ünnepi menetrend, érdemes előre megváltani a menetjegyet

„Válts jegyet előre, magadnak és másoknak is segítesz!” – üzeni a közlekedési társaság, hiszen minél többen jelzik előre, hol és mikor vennék igénybe a vasúti vagy autóbuszos szolgáltatásokat, annál biztosabbá tehetik a saját és utastársaik utazását is. Az elővételi információk birtokában a MÁV-csoport valóban ott vetheti be a megerősített járatokat, ahol azokra leginkább szükség lesz.

A vonatközlekedés így változik: 18-án a szombati,

19-én és 20-án az ünnepnapi,

21-én a vasárnapi,

22-től a munkanapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok.

Az ünnepi időszakban utasforgalom szempontjából kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei a szokásosnál több kocsival közlekednek. A helyjegyek elővételi vásárlásától függően – a lehetőségekhez képest – a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza közötti Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Békéscsaba közötti Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged közötti Napfény, a Budapest–Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest–Keszthely közötti Balaton, valamint a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival indítja el a vasúttársaság.

Mint közleményükben írják, lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak, ha az utasforgalom alakulása megkívánja és a rendelkezésre álló járművek mennyisége ezt lehetővé teszi. A jegy.mav.hu online jegyváltási felületen látható az adott helyjegyes vonat telítettsége az eladások alapján, így az utasok a szerint is választhatnak a vonatok közül, hogy melyiken van több szabad férőhely. Amennyiben a járaterősítések ellenére mégsem találnak utasaink szabad ülőhelyet a számukra megfelelő viszonylatú InterCityken, akkor érdemes alkalmas személyvonatot igénybe venni.