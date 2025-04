Felháborító! A lehető leggusztustalanabb módszerrel csalják ki a szabolcsiak pénzét

A pszichológusok is sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel, vajon mi vezérli az embert, hogy így reagáljon, így cselekedjen és engedelmeskedjen. Azt mondják, amikor valamilyen érzelem vezérel bennünket, a racionalitás háttérbe szorul, és minél nagyobb az érzelmi nyomás, annál nagyobb az esélye, hogy rossz döntést hozunk. Éppen ez történik azzal is, akit átvernek. Azonban fontos, hogy a szülőkkel, rokonokkal beszélgessünk el a csalásokról. Ilyenkor felcserélődnek a szerepek és a fiatalabb okítja az idősebbet, ezt sokan nem szívesen fogadják el, pedig ha csupán a generációs különbségekre gondolunk, a fiatalabbak tájékozottabbak a digitális térben, mint az idősek, hiszen a mai generációk már beleszülettek ebbe a világba. Próbáljuk elfogadtatni a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, hogy ők is tanulhatnak tőlünk valamit, és legyenek óvatosak az ismeretlenekkel szemben.