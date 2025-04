Szupertitkos és hátborzongató katonai létesítményt fedezett fel a nyíregyházi fotós

Megállt az idő a titkos bázison

Fotó: Vaskó Tamás

– Számomra a legfélelmetesebb helyszín nem is a földalatti fegyverraktár volt, hanem az egykori kórház szülészeti osztálya. Az engem kísérő őr nem jött be az épületbe arra hivatkozva, hogy addig rágyújt, és már amúgy is sokat járt bent, de biztosított, hogy ha bármi gond lenne, itt lesz kint. Ahogyan a régi kórtermeket jártam, mindig azt hallottam, hogy a másik teremben ropog a törmelék, mintha valaki járna rajta. Gondoltam, biztosan az őr jött mégiscsak utánam. De nem. Ahogyan átmentem abba a másik szobába, elhallgatott a ropogás, majd onnan hallatszott újra, ahol korábban voltam. Visszamentem, és minden előzmény nélkül leesett egy csempe a falról. A hideg futkosott a hátamon, majd távoztam az épületből – mesélte a fotóriporter, aki még most is beleborzongott az emlékekbe.

Kis-Moszkva maradványai

Fotó: Vaskó Tamás

Vaskó Tamás számos elhagyatott területet bejárt már az évek alatt, folyamatosan beszámolunk a félelmetes és hátborzongató épületekről, objektumokról.