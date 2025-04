Nem ciki, ha bakot lő az ember, az élmény a lényeg!

Nem ciki, ha olykor bakot lő az ember. Sőt, még büszkeség is, hiszen az őzbak vadászati szezonjában ez a természetes. Márpedig nagyon várják a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élő vadászok és vadásztársaságok ezt a dátumot: április 15. Akkor kezdődik ugyanis az őzbakok vadászata, a vadászati idény. A vadásznak élmény és nagy büszkeség egy-egy szép trófeával rendelkező őzbak terítékre hozása, a vadásztársaságoknak pedig jelentős bevételt jelent az őzbakvadásztatás, hiszen külföldről is jönnek vendégvadászok, akik szép trófeával, vagy éppen rendellenes aganccsal szeretnének majd hazatérni. A hivatásos vadászok már hetek óta figyelik az őzbakok mozgását, agancsát és korát, hogy a vendégvadászok igényeinek megfelelő őzbakot tudjanak majd megmutatni. Több vadról fényképet is készítenek, mert a külföldi vadász már előre szeretné látni azt az állatot, amit majd terítékre hoz.

Vadászati idény: április 15-én kezdődik az őzbak vadászati szezonja, és szeptember 30-áig tart

Fotó: Szabó Endre

Vadászati idény: az élményre várnak

Bár az őzbakvadászat szezonja, a vadászati idény szeptember végéig tart, nagyon sok vadász már áprilisban és májusban vadászik az őzbakra, mert ilyenkor még alacsonyabb a növényzet, nincs nagy takarás, könnyebben észrevehető az őzbak. Ugyanakkor vannak, akik augusztusra halasztják az őzbak vadászatát, megvárják az üzekedés időszakát, szerintük ugyanis az a vadászat jelenti a legnagyobb élményt.

Az alföldet érintő őzbetegség a mi állományunkat sem kímélte meg, nagyon lecsökkent az őzek száma a vadászterületünkön. Ezt figyelembe véve negyvenöt őzbakot szeretnénk majd ebben az idényben terítékre hozni

– mondta el érdeklődésünkre Nácsa Balázs, a tiszavasvári Szikra Vadásztársaság elnöke.

– Külföldi és belföldi vadászokat egyaránt várunk, azonban nagyon aggaszt bennünket a Dunántúlon megjelent ragadós száj- és körömfájás. Reméljük, nem ér el ide hozzánk, s nem lesznek szigorú intézkedések, amik keresztül húznák a terveinket – tette hozzá a civil szervezet vezetője.