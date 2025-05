A kínzás elől menekült? Sok nyíregyházi kinevette

Egy szokatlan poszt jelent meg a „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban: valaki befogott egy elszökött csődört. A bejegyzés szerzője azt írta, hogy a ló a gazdája számára, igazoló papírok bemutatása ellenében, átvehető.

A poszthoz két fotót is csatoltak az állatról, és ezek alapján sokakban felmerült a gyanú: talán nem véletlenül menekült el a ló – a jelek szerint korábban rosszul bántak vele.

Forrás: Facebook / Nyíregyen Hallottam

– Elég sok sérülés látszik rajta. A hátsó lábán az mi lehet? Remélem, kiderül, mi történt vele – írta egy kommentelő. Egy másik hozzászóló már állatkínzást emlegetett. Mások szerint azonban nem lehet messzemenő következtetéseket levonni csak abból, hogy egy ló elszökött.

– Itt többen azt hiszik, azért írtam, hogy állatkínzás, mert a ló elszökött. NEM!!! A nehezebb felfogásúak kedvéért: az állat bordái megszámlálhatóan látszanak, súlyosan alultáplált. A „gazdája”, akitől ez a szegény állat elszökött, az az állatkínzó. Valószínűleg túlhajtotta, bántalmazta. Ez látszik a képeken. És nem a szökés a lényeg... Ti nagyon okosak vagytok... ez a ló okosabb és bátrabb, mint sokan itt, akik még az arcukat sem vállalják! Kérdezném a röhögő fejekkel reagáló zseniktől: ti is így bántok az állataitokkal? Mert akkor még nagyobb a baj – írta indulatosan egy kommentelő.

Más teljesen másként látta az esetet:

– Imádom, hogy mindenki, aki még életében nem látott lovat, egyetlen kép alapján komplett történetet költ hozzá. Sajnos néha előfordul, hogy egy ló elszökik (velem is megesett, pedig a lovaimnak korlátlan étel, friss víz és bőven tér áll rendelkezésre), és ha napokig rohan, akkor megsérülhet, lefogyhat. Elég hozzá egy áramszünet (villanypásztor leáll), egy tűzijáték, amitől megriad, vagy egy korhadt karámfa. Aki már látott lovat, az tudja ezt. Fél, retteg – te nem félnél, ha bezárnának egy ismeretlen helyre, miután ki tudja, mennyit futottál? Nem kívánom senkinek azt az érzést, amikor elszökik egy állatod, és órákig, napokig aggódsz érte. Egy ló nagy távolságokat is megtehet, akár szomszédos megyéből is jöhetett. Remélem, előkerül a gazda, és megerősíti a karámot!