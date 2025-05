Aki kimarad, az lemarad!

Azt a mesét pedig senki ne higgye el, hogy a külföldi munkavállalók elvesznek állásokat a magyaroktól. Pont a vállalkozók tudják a legjobban, hogy mekkora igény van a termelés, szolgáltatás biztosításához, növeléséhez újabb szürkeállományra és munkáskezekre. Nem mellesleg nem is rúghatnak magyar földön labdába a külföldi álláskeresők, amíg magyar ember lenne az adott pozícióra, továbbá számos feltételnek kell megfelelniük. E rendszer kívánatos, ahogy Kanada, Ausztrália és a világ számos országa él is ezzel a lehetőséggel. Tehát a külföldi munkások foglalkoztatására igenis nagy szükségük van a magyarországi cégeknek, annak ellenére is, hogy durván 300 ezer olyan ember van hazánkban, aki eddig nem érzett késztetést vagy nem volt rá lehetősége – lakhelye, iskolai végzettsége stb. révén –, hogy aktivizálja magát a munkaerőpiacon, de a jövőben ebben is változás jöhet.

Úgyhogy a jövő tele van kihívásokkal, a vállalkozóknak, cégvezetőknek továbbra is új és újabb helyzetekkel kell megbirkózniuk. Nagy szerep jut majd a piaci igények biztosítása érdekében a duális képzésnek, a munkaerő megtartására, képzésére irányuló programoknak, valamint a beruházásoknak, fejlesztéseknek, a hatékonyság növelésének és az innovációnak. Azt se felejtsük el, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása nem a jövő, hanem már a jelen, bizonyos tekintetben a „múlt”. Hogy is szólt a régi reklám­szlogen? Aki kimarad, lemarad! – és ez szinte mindenre igaz.

Kihívás, teendő lesz bőven. De nemcsak a fent említett lehetőségekben bízhatunk, hanem a hazai és az itt tevékenykedő vállalkozókban, vállalkozásokban is. Sőt, nélkülük nincs is sikeres gazdaság. Mert a kreativitásuk, a szorgalmuk, a kitartásuk, a jó értelemben vett vagányságuk, hogy a jég hátán is megélnek, alkalmassá teheti és teszi őket a kihívások, nehéz helyzetek, buktatók legyőzésére!