Egy gyönyörű vers mindenkinek eszébe jut anyák napján

Anyák napja van, mivel lehetne ma boldogabbá tenni egy édesanyát, mint egy szép virággal, egy szívből szóló csodálatos verssel?

Anyák napja: május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük virággal, verssel

Illusztráció: MW-archív

Anyák napja: az édesanyák ünnepe

Mindenki emlékszik legalább egy strófára, egy versre, dalra, sokan még az óvodában tanult kedves sorokkal mondanak köszöntetet anyukájuknak, nagy- és dédmamájuknak az önzetlen, feltétel nélküli szeretetért, támogatásért, törődésért.

Összegyűjtöttünk néhány verset, amivel anyák napján biztosan könnyeket lehet csalni az édesanyák szemébe, mert meghatóak, gyönyörűen kifejezik mindazt, amit ez az ünnep jelent. És eszünkbe jut akkor is, ha már csak a szívünkben, gondoltunkban van velünk és rá emlékezünk.

Anyukám, anyukám

Anyukám, anyukám, találd ki,

Hogy az én kincsem, ugyan ki?

Ki más is lehetne, ha nem te?

Ültess gyorsan az öledbe.

Már megjöttünk ez helyre

Már megjöttünk ez helyre,

anyánk köszöntésére.

Anyánk, légy reménységben,

köszöntünk egészségben.

Amennyi a zöld fűszál,

égen ahány csillag jár,

májusban a szép virág:

annyi áldás szálljon rád.

József Attila: Mama

Már egy hete csak a mamára

gondolok mindíg, meg-megállva.

Nyikorgó kosárral ölében,

ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,

ordítottam, toporzékoltam,

Hagyja a dagadt ruhát másra.

Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,

nem szidott, nem is nézett énrám

s a ruhák fényesen, suhogva,

keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,

most látom, milyen óriás ő-

szürke haja lebben az égen,

kékítőt old az ég vizében.

Weöres Sándor: Buba éneke

Ó ha cinke volnék,

Útra kelnék,

Hömpölygő sugárban

Énekelnék-

Minden este

Morzsára, buzára

Visszaszállnék

Anyám ablakára.

Ó ha szellő volnék,

Mindig fújnék,

Minden bő kabátba

Belebújnék -

Nyári éjen,

Fehér holdsütésben

Elcsitulnék

Jó anyám ölében.

Ó ha csillag volnék

Kerek égen,

Csorogna a földre

Sárga fényem-

Jaj, de onnan

Vissza sose járnék,

Anyám nélkül

Mindig sírdogálnék.

Virágosat álmodtam

Édesanyám,

virágosat álmodtam,

napraforgó-

virág voltam álmomban,

édesanyám,

te meg fényes nap voltál,

napkeltétől

napnyugtáig ragyogtál.