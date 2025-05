Oda lehet a termés nagy része, bajban lehetnek a gazdák

Szúnyogok terjesztik a halálos kórt, a szembe és a bőr alá is bejuthat a féreg. Akár minden harmadik magyar eb fertőzött lehet a súlyos következményekkel járó betegséggel, ami az emberre is átterjedhet. A szívférgesség – melynek május 10-én van a napja – egy szúnyogok által terjesztett kór, amely hazánkban is egyre nagyobb veszélyt jelent a kutyákra.