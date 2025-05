Óriási pusztítást vitt végbe az időjárás a vármegyében, ennek beláthatatlan következményei lehetnek!

Komoly problémákat okoztak az áprilisi fagykárok a hazai mezőgazdaságban – erről tájékoztatta szerkesztőségünket a Vitafer Kft. Mint azt jelezték, egyes térségekben -8 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet, és ennek következtében helyenként akár döbbenetes, 80–100 százalékos terméskiesés is előfordulhat. A legnagyobb veszélyben az idén is a csonthéjas gyümölcsök és az almatermésűek vannak – ezek esetében jelentős áremelkedésre is számítani lehet.

Áprilisi fagykárok: szélturbinával is lehet védekezni, de az igazán durva mínuszokkal szemben ez is kevés

Illusztráció: MW-Archív

Eltérő következményei vannak az áprilisi fagykároknak

A vállalat arról is tájékoztatott, hogy az áprilisi fagyok kifejezetten jellemzőek Kárpát-medencére, mivel ide az északi hideg levegő könnyebben beáramlik a gyengülő passzátszelek miatt. A fagyok két típusát különböztetjük meg: a kisugárzási fagyokat, amelyek jellemzően derült, szélcsendes éjszakákon, a talajszint közelében jelentkeznek, és rövid ideig tartanak. A másik típusba tartoznak az úgynevezett szállított fagyok. Ezek akkor jelentkeznek, amikor északi eredetű, hideg levegő áramlik be a térségbe, és akár 8–10 órán keresztül is fagypont alatti hőmérséklet uralkodik. Az idei áprilisi lehűlés egyértelműen az utóbbi típusba tartozott, és különösen a gyümölcsösöket, valamint a tavaszi vetésű növényeket sújtotta. A legnagyobb károkat a 2025. április 7-én és 8-án éjszaka mért hőmérsékleti mélypontok okozták – Magyarország gyümölcstermő területének több mint kétharmadát érintették ezek a fagykárok – engedett betekintést a tavaszi fagyok részleteibe a Vitafer Kft.