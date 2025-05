Brutális baleset Nyíregyházán: döbbenten nézték a pusztítást a környéken élők és az arra közlekedők (fotók)

Több parkoló gépkocsinak is nekicsapódott egy nagy sebességgel közlekedő személygépkocsi hétfő kora délután Nyíregyházán, a Ferenc körút 24. szám előtt. Az öt érintett autó szabályosan parkolt a legállósávban, amikor egy, a Pazonyi tér irányába haladó jármű nekik ütközött. Akkora erővel csapódott be a sorba, hogy az erejétől az egyik kocsi kitört egy kisfát is. A balesetet okozó férfi valószínűleg rosszul választotta meg a közlekedési sebességet – tájékoztatta szerkesztőségünket Bordás Béla baleseti tudósító.

Baleset a Ferenc körúton: öt autó tört össze

Fotó: Bordás Béla

Nyíregyháza városgondnoka hozzátette: szerencsére senki nem sérült meg, a mentők ugyan a helyszínre érkeztek, hogy megvizsgálják a vétkes sofőrt, de az nem kívánt kórházba menni. Az anyagi kár jelentős, a rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.