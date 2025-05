Jó hír érkezett a bankoktól a folyószámladíjakról

E hónap elejétől életbe lépett a hitelintézeteknél az önkéntesen vállalt bankszámladíj-moratórium. Ennek révén a bankok egyrészt visszatérnek a 2025 elején alkalmazott díjakhoz, másrészt a jövő év közepéig nem is módosítanak rajtuk. A kormányzati kérésre vállalt önkorlátozás nyomán több milliárd forint marad a lakosságnál – írja a vg.hu.

Bankszámladíj: nem várható emelés Fotó: Shutterstock

Bankszámladíj: visszatérnek a januári szintre

Az év eleji szintre térnek vissza, és jövő év közepéig nem is emelkednek a lakossági folyószámlák díjtételei, miután a hazai bankok önkéntes moratóriumot vállaltak a lakossági bankszámlák díjainál – idézi fel a portál. Ehhez hasonló banki vállalásra eddig nem akadt példa, a hitelintézetek ügyfeleinek általában kisebb-nagyobb díjemelésekkel kellett szembesülniük – jó esetben évi egy alkalommal. A lépés persze egyáltalán nem volt meglepő: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter március végén arról beszélt, hogy nagyon nagy esély van a banki szolgáltatások esetén árstopra, a december 31-i szintre a banki szolgáltatási díjakat vissza kell állítani, újakat nem lehet kiszabni. A tárcavezető korábban is annak a véleményének adott hangot, hogy a számladíjak jelenlegi emelkedése nem indokolt, ezért ha kell, itt is lépni fog a kormány. Végül konkrét szabályozói lépésre nem volt szükség, a bankok önként döntöttek az önkorlátozás mellett a lakossági folyószámlák díjainál. Hogy ez konkrétan mit jelent, arról Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára nyilatkozott, hogy azok a bankok, amelyek 2025-re már bejelentették a jogszabály szerinti inflációs díjemelésüket vagy tételes visszatérítéssel, illetve tartós kedvezmény biztosításával, vagy ügyfélcsoportszinten azonos összegű visszatérítéssel ellensúlyozzák azt.



A bankok vállalták, hogy jövő év, azaz 2026. június 30-ig az inflációs és egyéb, belső működési költségüket nem érvényesítik lakossági ügyfeleik felé – emlékeztetett a főtitkár, hozzátéve, hogy a bankszektor ezzel a vállalásával sok milliárd forint kedvezményt biztosít ügyfelei, azaz a magyar emberek, családok részére.

A teljes cikket itt olvashatják el.