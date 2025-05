„Senkinek nem kívánom ezt…” – rémálommá vált Enikő ártatlan túrája, így kötött ki a rendőrségen

– Senkinek nem kívánom azt az érzést, amikor kijön az épületből és menne az otthagyott kerékpárjához, de nem találja azt. Én már átéltem egyszer ezt, sőt tárolóból is lopták már el bringámat, ezért azóta nagyon vigyázok a kerékpárjaimra – a bikemag.hu oldalon, de más portálokon is sok-sok történetet osztanak meg biciklitolvajlásról a pórul járt tulajdonosok. Talán az egyik legbeszédesebb sztori amit olvastam, Enikő biciklitúrájáról szólt. A hölgy barátaival indult el bringázni, s bár mindössze pár percre hagyta egy büfé előtt a kerékpárját, pillanatok alatt lába kélt a járgánynak. Fényes nappal! Így lett a bicikltúrából gyalogtúra, s hazafelé útba ejtette a rendőrséget is. Senkinek nem kívánja, ezt... az érzést, az ellopott bicaj miatti egész tortúrát.

Biciklitolvajok: mindenütt leselkednek ránk Fotó: Shutterstock

Biciklitolvajok: mindenütt leselkedhetnek ránk

Egy jó bringával sokat kell törődni, azon túl is, hogy kifizetjük az árát, a karbantartása rendkívül fontos, a biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele. Aki szeret biciklizni, a szívéhez nő a járgány, éppen ezért igyekszik vigyázni rá. Meglepő módon az eltulajdonított kerékpárok több mint a felét nem a nyílt utcán lovasítják meg, hanem garázsokból, pincékből, lépcsőházakból tűnnek el az értékes darabok. Ugyanis zárt térben kevésbé kell tartaniuk a tolvajoknak a forgalomtól és hogy rajta kapják őket a bűncselekményen. Ha ellopnak egy biciklit érdemes mindenképpen bejelenteni a rendőrségen, a kerékpárok nagy része egyedi vázszámmal rendelkezik, melyet a sértett az eljárás során a hatóság rendelkezésére bocsát, ezáltal segítheti a rendőrség munkáját. A bicajok egy része megkerül, másik része soha nem tér vissza gazdájához. Ebben a cikkben arról írtunk, amikor néhány nap alatt 5 biciklit loptak el záhonyi fiatalok, ebből három visszakerült a gazdájához.