Szeretni Valakit Valamiért - különleges emlékműsor Kisvárdán

Bódi László „Cipő” rockénekes, zeneszerző, dalszerző, a Republic együttes alapító tagja és énekese 1965. május 3-án született. Ma lenne 60 éves.

Kisvárda őrzik Bódi László emlékét: emléktábla és emléksétány névadója is.

Cipő sírhelye Fotó: Ripost

Cipő és Cipőfűző

Egyéves korában költözött családjával Kisvárdára, ahol zenei általános iskolába, ahogyan mi, kisvárdaiak hívtuk „az egyesbe” járt. Gyerekkorában zongorázni tanult, egy focicsapatban is játszott, majd tizennégy éves korában már dalszövegírással kezdett foglalkozni. A Bessenyei György Gimnázium tanulójaként zenekart alapított Cipőfűző névvel, innen ragadt rá a Cipő becenév is.

1990. február 23-án megalapította a Republic együttest, melyben énekelt és zongorázott is. Ebben az évben megjelentették első nagylemezüket „Indul a mandula” címmel, majd jöttek a következők. 1995-ben stúdióalbumot adott ki A Cipő és a Lány – Amsterdam címmel.

Több mint kétszáznegyven dalt szerzett a Republicnak, és számos dalt írt más előadóknak is, így többek között Koncz Zsuzsának és Halász Juditnak.

2010. január 23-án, megalakulásának 30. évfordulóján, egy kisvárdai koncert erejéig összeállt a Cipőfűző együttes.

Maradandót alkotott, dalaiban is őrizzük emlékét.

„Elbúcsúzom, de ott leszek, ahol a szél zúg, a nap nevet.

Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat” – emlékezett meg az évfordulóról dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő.