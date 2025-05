Cipőről is megemlékeztek a Republic koncerten

A Monostori erőd nagyszínpadán szombaton a Republic volt a szombat esti vendég.

Boros Csaba, a Republic frontembere Cipőre is emlékezett a koncerten

Fotó: Kovács László

A Republic néhai énekeséről, Cipőről is megemlékeztek

A 35 éves múltra visszatekintő banda legnépszerűbb slágerei is felcsendültek a Komáromi Napok zenei fesztiválján, így például a Repül a bálna, a Ha itt lennél velem, Ha mégegyszer láthatnám, a Szeretni valakit valamiért, a 16 tonna fekete szén, vagy éppen A 67-es út és a Szállj el kismadár. Most is szakadt a hó és Micimackó fázott – írja a kemma.hu.

Boros Csaba, a Republic frontembere könnyeket is csalt a szemekbe, néhány mondatban megemlékezett a zenekar néhai énekeséről Bódi Lászlóról, vagyis Cipőről, aki éppen a komáromi koncert napján lett volna 60 éves.

További részletek a kemma.hu portálon.