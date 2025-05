Van menekvés a nyíregyházi dugókból, ezek most a város legjobb egérútjai

Hogyan lehetne elkerülni a reggeli és délutáni csúcsforgalmat? – szögeztük a kérdést Bordás Bélának, aki tősgyökeres nyíregyháziként és baleseti tudósítóként úgy ismeri a helyi és környékbeli egérutakat, mint a tenyerét. Ahogy mindig, most is kész válasszal szolgált: túlzottan ragaszkodunk a kitaposott ösvényhez.

Egérutak Nyíregyházán: egy kis helyismerettel bárki kikerülhetné a dugókat

Illusztráció: MW

Nem vagyunk hajlandóak lemondani a megszokott útvonalunkról akkor sem, ha naponta kétszer ülünk emiatt a dugóban.

– Mondok egy nagyon kézzel fogható példát: a Korányi Frigyes utca a belváros felé, annak is a Bánki-iskola előtti szakasza. Az Eperjes utcától araszolnak a járművek egészen a körforgalomig, ahelyett, hogy lehajtanának a szervizútra. Igaz, hogy ott a harmincas tábla miatt sebességkorlátozás hatálya alatt közlekedhetnek, de még így is sokkal dinamikusabban haladhatnak a Május 1. térig, azaz a régiségpiacig, ahonnan már amúgy is megoszlik és felgyorsul a forgalom. Mégis, mindennap, újra és újra a Korányit választják az emberek a párhuzamos szervizút helyett... Vajon mire számítanak? – tette fel a kérdést Bordás Béla városgondnok, és gyorsan mondott még egy példát.

Egérutak: helyismerettel időt spórolhatunk

– Nincs olyan hét, hogy ne történne baleset a 4911-es főúton Nyíregyháza és Nagykálló között, azaz Nyírjesnél vagy Nagyszállásnál. Másfél óráig tart a helyszínelés, a műszaki mentés, közben két-három kilométeres járműsor alakul ki, és a következőt kérdezik az ott veszteglő sofőrök: Tessék mondani, akkor most hogy jutunk Nagykállóba? Magyarázom, hogy elmennek Napkor felé, vagy a 4-esen és a Debreceni úton, ahol Újfehértón át eljutnak a kisvárosba. És amikor megkérdezem, hogy egyébként hol laknak, az a válasz, hogy Nagykállóban.

Az a baj, hogy nincs helyismeretük a helyi embereknek sem, ezért ragaszkodnak ahhoz az egy útvonalhoz, ahol világ életükben közlekedtek.

Ezt igazolja a húsvéthétfőn a Sóstói úton kialakult hatalmas dugó is. A városrész turisztikai attrakciói és programjai rengeteg embert vonzottak, akik vagy nem ismerték a lehetséges egérutakat, vagy nem merték megkockáztatni, hogy arra induljanak. A helyismeret hiánya és a bizonytalanság pedig azt eredményezte, hogy órákig araszoltak az autótömegben.