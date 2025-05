Díjeső áztatta a nyíregyházi egyetemistákat

Gyümölcsöző sikerek: elismerésekkel és rendezési joggal tértek haza a Nyíregyházi Egyetemet képviselő hallgatók és oktatók a 37. OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) Agrártudományi szekciójának rendezvényéről. A rangos tudományos eseményt minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezte: összesen 242 hallgató mutatta be kutatási eredményeit a szakmai zsűri előtt. A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetéből hat tehetséges hallgató vett részt a megmérettetésen, közülük többen is kiemelkedő elismerésben részesültek.

Egyetem-elismerés: 2027-ben Nyíregyháza lesz a házigazda, dr. Szabó György rektor (jobbra) vette át a stafétát Fotó: egyetem



A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán rendezték meg a napokban a 37. OTDK Agrártudományi szekcióját.

Egyetem: tovább erősödő előkelő pozíció

A Nyíregyházi Egyetem hallgatói közül kiemelkedő helyezést ért el Palkovics Attila, aki az Agrárműszaki tagozatban második lett Cimbria szemestermény-szárító meleg oldali hőveszteségének vizsgálata, elemzése kukorica szárításban című pályamunkájával. Témavezetője dr. habil. Antal Tamás. Tugya Bianka a Növénytermesztéstani tagozatban szerezte meg a harmadik helyet Tritikálé fenológiai jellemzése tenyészedényes kísérletben című kutatásával. Témavezetője Kosztyuné dr. Krajnyák Edit. Varga Bianka Dzsenifer az Állattenyésztéstani B tagozatban különdíjban vehetett át A brojler csibe embriófejlődésének hatása a fajta tulajdonságaira és fejlődésére című előadásáért. Témavezetője dr. Tóth Csilla, aki több hallgató munkáját is segítette. Ugyancsak különdíjjal ismerték el Cansu Mükerrem Demirel angol nyelvű előadását a Kertészeti B tagozatban, melynek címe: Comparative micromorphological examination of secretory structures of stem and leaf in Lamiaceae species. Témavezetője szintén dr. Tóth Csilla volt. A Kertészeti B tagozatban mutatta be kutatását Pilik Gábor Gergő, aki Alternatív tápanyagutánpótló szerek hatása a paprika termésének jellemző szövettani paramétereire és betakarítás utáni vízvesztésére című dolgozatát ismertette – szintén dr. Tóth Csilla témavezetésével. Márton Nóra az Élelmiszerminőségi tagozatban vett részt az OTDK-n. Dolgozatának címe: Koffeintartalom analitikai meghatározása, témavezetője dr. Vigh Szabolcs.

A Nyíregyházi Egyetem elismert oktatói zsűritagként is részt vettek a szekciók munkájában: dr. Szabó Béla a Növénytermesztéstani tagozatban, dr. Forgó István az Állattenyésztéstani B tagozatban, Irinyiné dr. Oláh Katalin a Kertészeti B tagozatban, dr. Vigh Szabolcs az Élelmiszer-termékfejlesztési tagozatban, prof. dr. habil. Simon László a Környezettudományi tagozatban, dr. Tóth Csilla pedig a Természetvédelmi növénytani és Tájökológia tagozatban vett részt tevékenyen a bírálatokban.

A 38. OTDK Agrártudományi szekciójának rendezési jogát a kiváló felvételi számokat produkáló Nyíregyházi Egyetem kapta meg. A szimbolikus stafétát Dr. Szabó György, az egyetem rektora vette át dr. Lázár Edétől, a jelenlegi szekció ügyvezető elnökétől. A 2027-es esemény újabb lehetőséget kínál a hazai agrártudományos kutatások bemutatására, továbbá erősíti a Nyíregyházi Egyetem pozícióját az agrár-felsőoktatásban és a tudományos utánpótlás-nevelésben.