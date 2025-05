Itt a magyarérettségi megoldókulcsa, így értékelték a feladatlapot a Kölcseyben (videó)

Kántor Hanna, 12. A. osztályos tanuló kicsit kipirulva jött ki az osztályteremből. Miután kifújta magát, elmondta: úgy érzi, hogy jól sikerült a magyar érettségi feladatsor. A Debreceni Egyetem jogi karára készül, úgyhogy neki számít nagyon is számít a magyarból megszerzett érdemjegy, és az érettségi eredménye is.

– Úgy gondolom, hogy az irodalmi feladatlap egy kicsit nehezebb volt, mint amire számítottunk, viszont előfordult benne tavalyi is, úgyhogy nem volt nagy meglepetés

– mondta a végzős diák. – A műértelmező novella is nagyon jó volt, így könnyen lehetett róla írni. Mivel a jogi karra számít a magyar, így nagyon sokat tanultam már tavaly is és az idén is ebből a tantárgyból. Az érettségire felkészüléshez minden segítséget megadtak a pedagógusok – tette hozzá Kántor Hanna, és megjegyezte: most hazamegy egy kicsit pihenni, és próbál lelkiekben felkészülni a holnapi matematika érettségire.

Mizser Lilla Ágnes 12. B osztályba jár, úgy gondolja, hogy nem volna annyira nehéz a mostani érettségi feladatsor. – Remélem, hogy majd az eredményem, az érdemjegyem visszaigazolja azt amit most érzek, hogy nem volt nagyon nagyon nehéz ez a feladatsor. Rengeteget gyakoroltunk rá az iskolában órákon, úgy gondolom, és bízom benne, hogy valóban jól sikerült, nem csak én éltem így át ezt a pár órát – mesélte mosolyogva a végzős diák, és megjegyezte: jogi egyetemre készül ő is, így a magyar mellett történelem tantárgyból is rengeteget kellett tanulni és készülni.