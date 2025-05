Egyedi és különleges 1 órája

Ezek az érmék vagyonokat érnek! Nézz körül a lakásban, hátha neked is van belőlük!

Leskovics András az elmúlt hetekben segített portálunknak összegyűjteni azokat az érméket, melyek egyediek, így a névértéküknél jóval többet érnek. Az utóbbi időben többször is cikkeztünk értékes, különleges fizetőeszközökről, most újra sorba vesszük ezeket, és megírjuk, miért is speciális ez és ez az érme.

Lehet, hogy nálad van a milliókat érő érme? Fotó: vaterastore.hu

Az ajaki érmegyűjtőt, Leskovics Andrást gyerekkora óta érdeklik a különféle magyar fizetőeszközök. A sok-sok érme közül számára a legkülönlegesebb érme Júdás ezüstpénze. Leskovics András számára a legkülönlegesebb érme Júdás ezüstjeinek másolata

Fotó: Leskovics András magánarchívum Ettől lehidalsz! Ennyi érme lapul az ajaki férfinál! Az ajaki származású Leskovics András gyerekkora óta gyűjti a különleges érméket, eleinte csak azért, mert megtetszettek neki a rajtuk látható ábrák. Gyűjteménye megközelíti a kétezres darabszámot, de nem csak érméi, hanem papír fizetőeszközei is vannak, mégpedig a történelem tíz korszakából.

Szent István király halálának 950. évfordulója alkalmából speciális 500 forintost adott ki a Magyar Nemzeti Bank. Mutatjuk, mennyit ér a különleges érme!

Mióta az 1 és a 2 forintos érmét kivezették, rendre felröppen, lesz-e újabb bevonás. Jelenlegi legkisebb fizetőeszközünk, az ötforintos érme esetében rendszeresen jelennek meg ilyen jellegű hírek, a jegybank a közelmúltban azonban tiszta vizet öntött a pohárba.

A jó hír, hogy a tökéletes állapotú 10 filléresekért akár 100 ezer forintot is megadnak a megszállott gyűjtők. A rossz hír, hogy nincs sok értelme azonnal átkutatni a nagypapa régi zubbonyát, ugyanis csak a verdefényes, hibátlan 10 filléres érmék érnek ilyen sokat, egy átlagos példányért csak néhány száz forintot kaphatunk.

