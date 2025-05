Ingyen adják a fogyasztó gyógyszert? Szabadulni akarnak a túlsúlytól

Napjaink egyik égető egészségügyi problémája a túlsúly. A kóros kövérség kockázatokkal jár, növeli s a szív-és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét, illetve számos daganatos megbetegedés is összefüggésbe hozható a kövérséggel. Az egészséges táplálkozás és a rendszeres mozgás segít megtartani a normál testsúlyt, azonban világjelenség, hogy elkényelmesedett az ember és már a gyerekek körében is egyre több az elhízott. A statisztikák lapozgatása nélkül is tudjuk, hogy itthon is megnövekedett a súlyfelesleggel küzdők száma, s az elmúlt évtizedekben Anglia, a szigetország sem került lejjebb ezen a negatív listán.

Fogyasztó gyógyszer: segít, de nem spórolható meg az életmódváltás Fotó: Shutterstock

Fogyasztó gyógyszer: kipróbálták már

Amikor az egészséget veszélyezteti ez az állapot, akkor közbe kell lépni, akár gyógyszerekkel. „Hamarosan mindenki lefogyhat a szigetországban. A londoni kormány tervei szerint egy kísérleti program keretében pár ezer forintért juthatnak a fogyasztó injekciókhoz a britek." – olvasható a Világgazdaság oldalán. Azt írják, hogy a brit kormány egy kísérleti program keretében több millió fontos szerződés megkötését tervezi valamelyik kipróbált fogyasztó injekció gyártójával, hogy azok a britek is lefogyhassanak például a Novo Nordisk Wegovyja vagy az Eli Lilly-féle Mounjaró segítségével, akik ezt eddig nem engedhették meg maguknak.

Brutális a várólista

A terv szerint az NHS, azaz a közfinanszírozott brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat 10 fontos receptjére – azaz kevesebb mint 5000 forintért – kapnák meg a fogyni akarók az 1 hónapra való injekciókat. Aki használni szeretné a gyógyszert, annak egyszerűsített módon kellene orvoshoz fordulnia, úgyhogy gyakorlatilag bárki hozzájuthasson, aki szeretné. Jelenleg a fogyókúrás injekciókat csak nagyon kevés ember veheti igénybe az NHS-en keresztül, ehhez szakemberekkel kell konzultálniuk és más fogyókúrás módszereket is vállalniuk kell.