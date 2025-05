Üvegházhatású gázok kibocsátása: Magyarország már teljesítette a 2030-ra kitűzött célt

Az Energiaügyi Minisztériumban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy Magyarországon a gazdaság versenyképessége lehetőség szerint növekedjen. Tavaly, amikor az Európai Unió tanácsának elnökségét hazánk töltötte be, a programunknak is az európai – és benne természetesen a magyar – versenyképesség növelése volt az elsődleges célja. Láthatunk olyan tendenciákat, főleg, ha a magas energiaárakat nézzük Európában, amik nem feltétlenül a versenyképesség növekedésének irányába hatnak, és vannak olyan aktuális javaslatok az Európai Bizottság részéről, amik sajnos nem is ennek a javítását vetítik előre. Az Energiaügyi Minisztériumban prioritás, hogy az energiaárak megfizethető szinten maradjanak és lehetőség szerint fenntartható forrásból származzanak. Utóbbinak jelenleg még vannak határai, ezt megtapasztaltuk nemrég a spanyol, illetve portugál energiakiesésnél – mondta Deli Daniella klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár a Figyelő TOP 200 – Kelet-Magyarország napilap konferenciáján, melynek középpontjában a gazdaságfejlesztés áll.

Gazdaságfejlesztés a középpontban: Deli Daniella helyettes államtitkár a hazai és az uniós klímapolitikáról beszélt

Fotó: Bozsó Kata

Gazdaságfejlesztés: nagyra törő terveink vannak

Az Energiaügyi Minisztérium az idén tavasszal elindította a Jedlik Ányos programot, ami kifejezetten a vállalkozásaink energiahatékonyságát, megújuló energiára átállását, a tárolókapacitások beépítését, a geotermikus alapú távhőtermelést támogatja, biogáz- és biometán-termelést ösztönöz. Arra buzdítok minden céget, hogy böngéssze a kormany.hu oldalt, és tekintse át a Jedlik Ányos program részleteit. Szintén a vállalkozások energiahatékonyságának növelését célozza a nagy ívű Demján Sándor -program is, mely 1500 milliárd forintot igyekszik megmozgatni a magyar gazdaságban.

– mutatott rá a konferencia előadójaként a helyettes államtitkár. Deli Daniella hozzátette: az Európai Unió globális szinten az egyik legambiciózusabb blokk az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében. A legnagyobb kihívás ebben az, hogy nagyon rövidek azok az időtávok, melyek alatt a szükséges beruházásokat, fejlesztéseket meg kellene valósítani annak érdekében, hogy a kitűzött célokat teljesíteni tudjuk.