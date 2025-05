Újabb fájdalom: rengetegen gyászolják a tragikus hirtelenséggel elhunyt hamburgerest

Talán a világ legkedveltebb gyors étele a hamburger. Az ikonikus hely megálmodóját és tulajdonosát hirtelen ragadta el a halál, a gyász sokáig nem fog szűnni.

Az ikonikus hamburger atyja 48 éves volt

Nyíregyházán is egyre másra nyílnak az újabbnál újabb hamburgerezők. Az óriási franchise láncok mellett sok kézműves, különleges burgereket kínáló hely is nyílt nem is olyan régen. Április 26-át nevezhetjük a hamburgerek napjának a vármegyeszékhelyen, hiszen egyszerre kettő kézműves hamburgerező is nyílt a két legnagyobb bevásárlóközpontban. A legélelmesebbek és legtürelmesebbek ingyen kóstolhatták meg a különleges gyors kajákat, hiszen több száz burgert osztottak szét mindkét helyen.

Hamburger buszban készítve

Azonban sajnos nem minden sikertörténet tart hosszú évekig. Mindenkit lesújtott a hír, hogy elhunyt az Ikarus Faloda alapítója és megálmodója 48 éves korában. Molnár András hamburgeres a szívét-lelkét beletette az ikonikus pécsi vendéglátóhelybe, ahol a város legjobb hamburgere készül - írta meg a mindmegette. Molnár András négy évvel ezelőtt nyitotta meg az azóta legendássá vált falodát. Hobbiként indult, azonban rendkívül népszerű lett a konyhabuszból kialakított „kajálda”, amelyet korábban filmforgatásokon használtak – többek között olyan világsztárok, mint Bruce Willis és Sylvester Stallone is jól laktak rajta. A nagy érdeklődés miatt azonban egyetlen busz kevés volt, nem fértek el a vendégek, ezért Molnár András vásárolt még mellé három csuklós buszt. Azonban olyan súlyos betegséggel küszködött mindeközben, amit a szervezete már nem tudott leküzdeni.