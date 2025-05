Nem is sejted, mi lapul a szomszéd garázsában! Olyan autókat árulnak Szabolcsban, hogy kettéáll a kipufogód!

Hihetetlen rekordot döntött a hazai használtautó-piac márciusban: a DataHouse adatai szerint 84 500 személyautó cserélt gazdát, ami hozzávetőleg 13 százalékos növekedést jelent az egy esztendővel korábbi számokhoz képest. A témáról a közelmúltban beszélgettünk Koralewsky Márkkal, a Használtautó.hu üzletágvezetőjével, aki szerint sok összetevője van a piac remek teljesítményének.

Koralewsky Márk szerint több oka is van a használtautó-piac szárnyalásának

Fotó: Bridge Business

A vármegyei használtautó-piac és az igazi ritkaságok

– A használt autók azért is fogyhatnak jobban, mert a közelmúltban fizették ki az állampapírok után járó kamatokat, és a munkáshitel is megjelent költségvetési forrásként a vásárlóknál. Azt se felejtsük el, hogy tavasszal ezektől függetlenül is jól teljesít a piac: az emberek a jó idő közeledtével többet gondolkodnak utazáson, s akik az év elején munkahelyet váltottak, ilyenkor néznek másik autó után – ismertette a növekedés lehetséges okait Koralewsky Márk.

Aktuális cikkünkben viszont álmodtunk egy merészet, és az észszerű döntések helyett inkább a vármegyei használtautó-piac gyöngyszemeit mutatjuk meg olvasóinknak. A lista persze erősen szubjektív, de érdemes eljátszani a gondolattal, milyen kincseket vehetnénk, ha nem számítana a pénz.

A használtautó-piac ilyen kincseket is rejt, mint ez az 1963-as Ford

Fotó: hasznaltauto.hu

A hasznaltauto.hu-n bukkantunk egy 1963-as amerikai csodára, mely teljesen restaurált állapotban várja leendő gazdáját. A Ford Thunderbird egy igazi ritkaság, különösen ilyen csodás állapotban, így sokkal inkább való egy gyűjtő garázsába, mintsem a stílusos mindennapi közlekedésre. A tengerentúli autócsodáért kicsivel kevesebb mint 15 millió forintot kérnek.

Az igazi V8-as életérzést kínálja ez az 1960-as Buick

Fotó: hasznaltauto.hu

Szintén a USA-ban készült az az 1960-as Buick, amit Nyíregyházán hirdetnek cirka 16 millióért. Az OT-rendszámos autócsoda a kora ellenére makulátlan állapotnak örvend, és egy új, középkategóriás autó áráért kínálja a hamisítatlan V8-as életérzést. Ez is egy rendkívül ritka autó, amit sokan – teljes joggal – sajnálnának használni, de mindenképpen az autózás egyik aranykorának büszke képviselője még ma is, ráadásul sok modern autó irigykedhetne a formájára.

Egykor sokak álma volt, ma már veterán