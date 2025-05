Gondolta volna, hogy a régi klíma után búcsút mondhat az öreg hűtőnek is?

A régi klímák mellett a hűtők betiltása is az EU célkeresztjében van. Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint le kell számolni a hagyományos hűtőkkel és légkondikkal.

A régi hűtők technológiája elavult és a környezetet is károsítja, a régi klímák betiltása után ez a sors vár a frizsiderekre is

Fotó: Getty Image

A legtöbb hűtőszekrény és légkondicionáló gőzkompressziós technológiája több mint százéves módszer, így biztosan nem nevezhető hatékonynak, és a hozzá felhasznált anyagok pedig környezetkárosítóak. Az Európai Bizottság közleményében tudósokat idéz: szerintük ha mindössze egy kilogramm bizonyos hűtőközeg kerül a légkörbe, annak környezeti hatása megegyezik azzal, mintha 30 ezer kilométert autóznánk. Az EB hozzáteszi – írja a sonline.hu – , a szándék az, hogy ezeket az anyagokat fokozatosan kivonják a használatból, és természetes alternatívák kerüljenek a helyükre.

Hűtő jön a klíma után, van, amit már betiltottak

Első lépésben néhány klímát már be is tiltottak az EU-ban: 2027-től tilos lesz az R32-es hűtőközegű, 12 kilowatt alatti levegő-víz hőszivattyúk gyártása, ám az alternatív termékek drágábbak, de dolgoznak a gyártók az árcsökkentésen – erről számolt be a Daikin Europe gyártócég vezérigazgatója a Pénzcentrumnak adott interjújában. Jelentős változást jelent, hogy 2027-től módosulnak a hűtőközegek felhasználhatóságára vonatkozó szabályok a lakossági levegő-víz hőszivattyúrendszerek esetében.

