Ajajj! Van még ettől is feljebb? Brutális, ami az ingatlanárakkal történik Szabolcsban...

Valószínűsíthető volt, hogy a román határhoz közeli településeken is felélénkül az ingatlanpiac, a magas romániai ingatlanárak miatt megjelennek idehaza is az ottani vevők. Habár Kelet-Magyarországon is beindult a drágulás, még mindig töredéke a romániai áraknak: míg Nagyváradon egy 60 négyzetméteres lakást nettó 43 millió forintért hirdetnek, addig a várostól 12 kilométerre lévő Biharkeresztesen ennyiért egy felújított 5 szobás családi házat lehet vásárolni