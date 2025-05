Veszélyben vannak a gyerekek, indul a razzia Szabolcsban is

A gyermekek biztonsága az első: ezt szem előtt tartva ellenőrzi a játszóterek eszközeit a fogyasztóvédelmi hatóság.

Illusztráció: Shutterstock

A játszóterek biztonsága kulcskérdés

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) elkötelezetten dolgozik azon, hogy a játszótereken az idei évben is biztonságos környezet várja a gyermekeket. Az ellenőrzés célja annak feltárása, hogy a játszótéri eszközök üzemeltetési körülményei összhangban vannak-e a jogszabályi követelményekkel. Amennyiben a vizsgálatok során hiányosságok merülnek fel, sor kerül az eszközök használatának ideiglenes megtiltására is a gyermekek védelme érdekében. Az ellenőrzéseket a korábbi évek tapasztalatai is indokolják, hiszen a fogyasztóvédelmi hatóság csak a tavalyi évben több mint 22 millió forint értékben szabott ki bírságot az említett vizsgálatok során – olvasható a hatóság honlapján.

A játszótéri eszközök használata különböző veszélyeket, kockázatokat rejt magában. Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által folytatott vizsgálat célja, hogy játék közben a gyermekek ne szenvedhessenek maradandó sérülést, károsodást, a játszótereken ne történhessenek balesetek. A vizsgált eszközök között megtalálhatók például a hinták, csúszdák, forgóhinták és billenőeszközök is, melyek fokozott veszélyt jelenthetnek, ha nem megfelelő tervezéssel, anyagválasztással alakítják ki azokat, valamint, ha karbantartásuk nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

A tavalyi számok nem túl biztatóak

A fogyasztóvédelmi hatóság 2011. óta rendszeresen ellenőrzi a játszótereken található, már telepített játszótéri eszközök üzemeltetési körülményeit, hogy megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak. A gyermekek biztonságának megőrzése érdekében a hatóság az ellenőrzés során nagy hangsúlyt fektet a bölcsődei, óvodai és iskolai játszótéri eszközök vizsgálatára is. A vizsgálat indokoltságát a korábbi évek tapasztalatai is alátámasztják.

Dr. Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke elmondta, hogy

a kormányhivatalok tavaly 483 játszótéren összesen 3538 játszótéri eszközt ellenőriztek. A játszóterek 29 százalékánál, az eszközök 24 százalékánál állapítottak meg jogsértést. Jogsértések esetén a kormányhivatalok megtették a szükséges lépéseket. Indokolt esetben intézkedtek a játszótéri eszközök használatának megtiltásáról addig, amíg az üzemeltető a szükséges lépéseket meg nem tette a hibák elhárítása érdekében

– mondta és hozzátette: tavaly 22 millió forint bírságot szabtak ki.