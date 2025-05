Ez nem játék: könnyen rács mögött találhatja magát, aki jogsi nélkül vezet

Elméleti és gyakorlati utánképzésre is kötelezhetik azokat, akiknek bevonják a jogosítványát

Fotó: Czinege Melinda

Az előéleti pontok visszatartó ereje

– Amikor az illető eléri a 13 pontot, a nyilvántartó hivatal értesíti a közlekedési hatóságot. Ekkor lehetőséget kínálnak a vezetőnek, hogy önkéntesen csökkenthesse a pontszámát. Ennek díja van, de 9 ponttal csökkentheti az előéleti pontjainak a számát, így elkerülve a jogosítvány elvesztését. A következő határ 14–17 pont között van, ekkor újabb önkéntes csökkentési lehetőséget kínálnak fel a járművezetőnek, aki ekkor már csak 6 pontot faraghat.

Aki nem él ezekkel, és összegyűlt a 18 pontja, annak bevonják a vezetői engedélyét. Ennek időtartama sok mindentől függ, de a lényeg, hogy csak utánképzés révén kaphatja vissza a jogosítványt

– hívta fel a figyelmet Hagymási Sándor.

Ez utóbbi esetben kötelező a képzés, amit érdemes nagyon komolyan venni. Ha valakinek fél évre vonják be a jogosítványát, az időtartam letelte után sem kapja vissza az engedélyét, ha nem jelent meg utánképzésen. Azt se felejtsük el, hogy azoknak is ki kell várniuk a hatóság által előírt időt, akik a vezetői engedélyük bevonásának idején elvégzik az utánképzést. A példa kedvéért: az illetőnek egy évre veszik el a jogosítványát, ám néhány hónappal később átesik az elméleti, gyakorlati képzésen, illetve az előírt pszichológiai vizsgálaton. Mindent sikerrel teljesít, ám ebben az esetben is csak az egy év letelte után kapja vissza azt a bizonyos rózsaszín kártyát. Az utánképzés menetéről hamarosan részletesen is olvashatnak hírportálunkon.