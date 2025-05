Ez már nem is hal, inkább víziszörny

Gigantikus hal akadt a horogra szombaton, egy szerencsés horgász kapitális fogással kerül be a hazai horgászat történelmébe.

Kapitális fogás: rekordot döntött egy horgász, aki kifogta Magyarország leghosszabb harcsáját szombaton

Forrás: Facebook/Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület

Kapitális fogás, megdőlt a harcsarekord

Jankovich Krisztián volt az a szerencsés, aki egy 265 centis, 116 centiméter kerületű és 106 kilogrammot nyomó harcsát kiemelte a Palotási Víztározónál – számolt be az elképesztő harcsarekordról a nool.hu. A horgásznak vízben állós cserkeléssel, küszíváson sikerült kifognia a rendkívüli méretekkel rendelkező halat, amely hosszméretét tekintve túlszárnyalta az eddigi rekordot.

Eddig a magyarországi harcsarekordot Kovács Gábor tartotta korábban egy 230 centiméter hosszú, 113 kilós óriásharcsával, azonban valakinek ezt is sikerült túlszárnyalni, míg szombaton őt is letaszították a harcsafogás hazai trónjáról. Hogy mi lett a már nem is halnak, hanem inkább víziszörnynek nevezhető harcsa sorsa az a nool.hu cikkéből kiderül, ahogy az is, hogy a víztározó miért számít a pontyhorgászat kiemelkedő helyszínének.