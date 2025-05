Űrszerenádot is adhat Kapu Tibor, ha lesz hozzá kedve

– Ahogy közeledik a felbocsátás, megvan mindegyik, csak az arányok tolódtak el, a féltés egyre nagyobb szeletet hasít ki a tortából, mint a büszkeség és az öröm. Reméljük, hogy minden rendben lesz, a kéthetes küldetés a tervek szerint sikerül

– tette hozzá az édesapa, amit Kapu Tiborné, Ildikó azzal egészített ki: „én biztos vagyok benne, hogy mint a második magyar űrhajós édesanyja az utolsó pillanatig aggódni fogok, de az anyai szív egy egész életen át ezt teszi”.

– Mérhetetlenül büszkék vagyunk rá, bevallom, én egy kicsit hitetlenkedve fogadtam, amikor bejelentette, hogy jelentkezik a második magyar űrhajós kiválasztására. Lefagytam egy perce, pedig tudtuk, nagyon érdekli a repülés, az volt a nagy álma, hogy vadászpilóta lesz.

Gyermekkorában is rengeteg újságot vettünk, a kedvence a Top Gun volt, s Legóból is mindig rakétát, repülőgépet, űrhajót épített – repített vissza Tibor gyermekkorába a beszélgetés alatt Ildikó. Mesélt arról is, hogy a fia elszánt volt az első perctől, aztán jött a bungee jumping, majd az ejtőernyőzés, mint másik nagy álom.

Kapu Tibor kutatóűrhajós mindig nagy szeretettel mesél a családjáról, akik ott lesznek a május 29-ei felbocsátáson

Fotó: Kapu Tiborné-archívuma

Bármibe kezd bele, abban maximalista

– Ezekről az extrém sportokról csak akkor értesültünk, amikor megtörténtek, persze a húga hamarabb tudta. Már gyermekként is nagyon sokszínű egyéniség volt, széles az érdeklődési köre, egyszerre több mindenre képes figyelni és több mindenhez ért. Imádott kosárlabdázni, ahogy zenélni is, a logikai játékok nagymestere, nem véletlen, hogy a Trantrix kétszeres junior világbajnoki ezüstérmese – árulta el a kutatóűrhajósunk édesanyja, aki pedagógusként is úgy véli, ezek a képességei, készségei, a tudása, elkötelezettsége és alázata is szerepet játszottak abban, hogy ő lett a kiválasztott.