Óriási katasztrófa közeleg! Szabolcs vármegyében senki sincs biztonságban!

Sajnos elég gyakran kell beszámolnunk sajnálatos eseményekről Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Azonban az a katasztrófa, ami most közeleg, mindenkit érint.

A katasztrófa vármegyénket is érintheti

Katasztrófa közeleg

Már írtunk arról, hogy mi történne, ha a Bennu aszteroida eltalálná a Földet. Most pedig egy 50 éves űrszonda tart a Föld felé gyilkos sebességgel. A Kosmos 482 szovjet űrszonda 1972. március 31-én indult el a Vénusz felé, most a Földben is katasztrófát okozhat. Sosem érte el célját az űrszonda, azóta kering a Föld körül, de most visszatér. A Kozmosz 482 nevű szovjet űrszonda 1972-ben indult útjára. Azért lőtték fel, hogy leszálló egységet juttasson el a Vénusz felszínére. Egy műszaki hiba miatt azonban nagyon gyorsan tönkrement, leálltak a hajtőművei - írta meg a Bors.

A cikkből az is kiderült, hogy az űrszonda ahelyett, hogy elindult volna a Vénusz felé, több darabra esett szét és a részei Föld körül kezdtek keringeni. Azonban a leszállóegysége egyben maradt, a kapszula átmérője 1 méter, viszont a súlya 495 kilót. Az egyik legnevesebb műholdszakértő szerint az űrszonda 242 kilométeres óránkénti sebességgel fog becsapódni, ami óriási károkat okozhat a Föld felszínén. A tudósok régóta várják a visszatérést, próbálták megbecsülni a becsapódás pontos időpontját. A katasztrófa Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is várható.

Most úgy tűnik, kiderült, mikor tér vissza a féltonnás űrszonda a Földre: idén május 8. és 11. között várható.

Az űrszondáról részletesen itt olvashatnak.