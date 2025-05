Ide kevés lesz egyetlen délután: top 3 szabolcsi bringatúra a legkitartóbbaknak

Kicsi és egymáshoz karnyújtásra lévő falvakat könnyen és biztonságosan meg lehet közelíteni a kerékpárutakon, a látnivalók pedig egymás mellett sorakoznak. Mindenki számára ismert a Tokajba vezető kerékpárút, de a Felső-Tisza-vidéken, a folyók mentén is kanyarognak több száz kilométer hosszan gátakon, településeken át a bringás utak, amelyeken zavartalanul lehet felfedezni a természetet, kulturális örökségeket. Összeszedtünk néhány túraútvonalat, amit nem érdemes kihagyni.

Egy kerékpárút sok érdekességet is tartogat

Fotó: MW-archív

A pandémia alatt és után felerősödött az aktív turisztikai szolgáltatások iránti igény, egyre többen érdeklődnek az aktív kikapcsolódás, így a kerékpározás iránt is. Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Középkori Templomok Útja Egyesülettel már 2021 óta szerveznek garantált kerékpáros programokat.

– Nagyon örülünk, hogy egyre többen érdeklődnek a kerékpáros programok iránt. Azt tapasztaltuk, hogy nemcsak Debrecenből, hanem Budapestről is érkeznek és jelentkeznek ezekre a túrákra a résztvevők. Ezek nem csak sima biciklis útvonalak: erre felfűztünk több más kiegészítő programot is. A belvárosi irodánkban és az állatpark előtti Tourinform irodánál is lehet olyan kiadványokat kérni, amiben megtalálható az összes túra, természetesen kerékpáros túratérképekkel együtt – részletezte Furkóné Szabó Marianna, és hozzátette: vannak hosszabb és rövidebb variációk is, például nyíregyházi kis kör, nagy kör, de többkilométeres túra indul a Nyírségbe, a Rétközbe és természetesen Tokaj irányába is.

Furkóné Szabó Marianna

Fotó: MW/Nagy Balázs

– Ezek a túrák különböző hosszúságúak és nehézségűek.

A néhány kilométerestől egészen a 80-90 vagy akár több száz kilométeres túráig sokféle szerepel a kínálatunkban, az igényeknek megfelelően választhatnak a biciklisek. A túrák idegenvezetővel és szakvezetővel indulnak, és így megismerhetik a résztvevők azokat az örökséghelyszíneket, amelyek igazi értékek, és amelyek ténylegesen felfedezésre várnak a térségünkben.

Akik pedig egyénileg szeretnék felfedezni ezeket a kincseket, a kiadványunk fontos segítség, de készült egy kerékpáros applikáció is, ami szintén eligazítja a túrázókat – részletezte a szakember, és felhívta arra is a figyelmet: Nyíregyháza turisztikai weboldalán, a nyiregyhaza.info.hu oldalon is elérhetők a túrák.