A világon egyedülálló ereklyét talált Megyesi Balázs műtárgyszakértő

Kincsvadászok és ereklyék

Azonban a műtárgyszakértő elmesélte azt is, hogy egy egész hetet töltött régebben Monokon, ahol műtárgyak után kutattak, régészkedtek kollégákkal, és hihetetlen fogadtatásban volt része a település lakosságától is. Ugyanilyen jó szívvel emlékezett vissza portálunknak a gyerekkorára is. – Szívesen beengedtek az ismerősök a padlásukra, kamrákba régi tárgyakat bogarászni, felkutatni. Nagyon sok régiséggel találkoztam már akkor is, nagyon meghatározóak voltak az orosi gyermekéveim – mesélte Megyesi Balázs, hiszen Nyíregyházán, Oroson nőtt fel: abban a kis közösségben a furcsa szenvedélyének is tudott hódolni, ugyanúgy, ahogy Monokon is. – Hihetetlen szeretettel fogadott Monok lakossága egész héten. Azonban meglepetést is tartogatott a település, van itt egy olyan ereklye, ami szerintem világszám, ezt nagyon kevesen tudják, én sem tudtam, bevallom. Szent Orbánnak ereklyéit itt Monokon őrzik – részletezte a szakember, és megjegyezte: ez világviszonylatban is egyedülálló.

Megtudtuk azt is, hogy Szent Orbán teljes csontereklyéje található Monokon, 1771-től, aminek megvan az adománylevele is: XIV. Kelemen pápa saját pecsétes aláírásával igazolja, hogy a Monokon élő Andrássy István grófnak ajándékozta.

A Szent Orbán ereklye

Fotó: boon.hu/Mogyorósi Zsolt Pipó

Az ereklye a római katolikus templomban található, amit szintén az Andrássyak építtettek. Még egy érdekesség, hogy a római katolikus templom altemplomában Széchenyiek temetkezési helye van, ugyanis az utolsó tulajdonosai a birtoknak, a Széchényiek voltak. A Kossuth Lajos szülőháza, a Monaky- és az Andrássy-kastélyok mellett egy különleges fodrászmúzeumot is megnézhetnek az érdeklődők Monokon, amit a nyíregyházi mesterfodrász, Lukovics György ajándékozott a településnek.