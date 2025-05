Milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen? Egy KRESZ-teszt, amin nem illik megbukni

Szinte mindenki találkozott már a forgalomban olyan járművezetővel, aki nem igazán tudja, mit kellene tennie egy adott szituációban. Jobb esetben csak tesze-tosza manőverek, no meg némi dudálás kíséri a jelenséget, ám ezekből könnyen baleset is lehet. Még a legrutinosabb sofőröknek sem árt néha egy kis gyakorlás, ezért itt egy KRESZ-teszt, benne néhány forgalmi szituáció, amik segítenek szinten tartani a tudást.

Egyszerűnek tűnik ez a KRESZ-teszt, mert az is, de nem árt tudni a jobbkéz-szabályt!

Fotó: Szuper Jogsi Autósiskola

KRESZ-teszt: mi az áthaladási sorrend az előbbi kereszteződésben?

A jelzett szituációban több dolgot is figyelembe kell vennünk: egyrészt a jelzőtáblák egyértelműen mutatják, melyik jármű halad főútvonalon, és melyek érkeznek alárendelt útról. Az első áthaladóval így meg is volnánk, azonban itt még nem ér véget a történet. A két másik jármű vezetője elsőbbségadás kötelező táblát lát, ezért a táblák mellett a jobbkéz-szabályt is figyelembe kell venni.

Mi az a jobbkéz-szabály?

A KRESZ-ben így olvashatunk erről a fogalomról:

Az útkereszteződésben a járművel elsőbbséget kell adni a jobbról érkező minden jármű és a balról érkező villamos részére.

Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha egy olyan útkereszteződéshez érkezünk, ahol nincsenek elsőbbséget szabályozó táblák. A jobbkéz-szabályt a keresztező, hozzánk képest merőleges úton érkezőkkel szemben tudjuk alkalmazni az egyenrangú útkereszteződésekben – írja a mrkresz.hu

Ezek alapján a helyes sorrend: A–B–C

Ki mehet át elsőként? Itt egy újabb szabály

Nem csak a táblákra kell figyelni

Fotó: Szuper Jogsi Autósiskola

A képen látható kereszteződésben két jelzőtáblát is látunk – igaz, az egyiket csak hátulról. A sziluettből azonban tudhatjuk, hogy „Állj! Elsőbbségadás kötelező!”, ismertebb nevén STOP-tábla van az ábrán, ami egyértelműen jelzi, melyik jármű halad a védett úton. Ennek értelmében az egyenesen haladó traktor lesz az első, amelyik áthaladhat a kereszteződésen. A fennmaradó két jármű áthaladási sorrendjének felállításához a kanyarodási szabályt is figyelembe kell venni. Mit jelent ez? Az egyenesen haladó ( tehát irányt nem változtató) jármű elsőbbséget élvez a vele azonos irányból, vagy szemből érkező, irányt változtató járművekkel szemben.