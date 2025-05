Madarat fogatnak velük az egyetemen

Faültetés, madárgyűrűzés, játékos vetélkedők - Különleges rendezvényen várják a természetbarátokat a Nyíregyházi Egyetem Tuzson János Botanikus Kertjében május 9-én 9 és 15 óra között. A Madarak és Fák Napja alkalmából szervezett eseményen a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola közreműködésével változatos, interaktív programokon vehetnek részt az érdeklődők.



Madárgyűrűzés is szerepel a programban Fotó: MW-archív

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai a tavaszi, nyári madárvédelemről, a madárodúk típusairól és azok kihelyezéséről, kezeléséről, valamint a bennük költő fajokról tartanak előadást. A botanikus kert területén odúellenőrzéseket is végezhetnek a természetbarátok, megfigyelhetik a fészkeket, tojásokat, sőt, akár a kotló madarakat vagy a frissen kikelt fiókákat is.

A Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola programjain a résztvevők megtudhatják, mire jó az erdő, betekintést nyerhetnek többek között az erdő gazdasági és ökológiai szerepébe. Kézbe vehetnek különféle faanyagokat, megismerhetik az odúlakó madarak életét, a csoportok előkészített faanyagból saját odút is készíthetnek, amit magukkal vihetnek majd.

Kiemelt esemény 10 órakor az Év fája, a korai juhar elültetése a kertben, továbbá az Év madara, a böjti réce bemutatása is nagyobb hangsúlyt kap a rendezvényen. A programok egyik legizgalmasabb eleme a madárgyűrűzés: a látogatók testközelből figyelhetik meg, hogyan történik a tudományos célú madármegfigyelés.