Soha nem látott akció jön, önkéntesek lepik el a nagyáruházakat Szabolcsban is

Sosem nem volt még egyszerre annyi helyen élelmiszergyűjtés Magyarországon, mint ezen a hétvégén: pénteken és szombaton országszerte 202 településen összesen 410 áruházban tehetnek felajánlásokat a vásárlók nélkülözésben élő emberek, családok számára – tájékoztatta szerkesztőségünket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Arra is kitértek, minden támogatás számít, egyetlen konzerv, egy zacskó rizs vagy egy szelet csokoládé is fontos eleme lehet egy segítő csomagnak.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület minden korábbinál nagyobb élelmiszergyűjtéssel készül

A pazarlás elleni küzdelem mellett az élelmiszerbank nevéhez fűződnek az ország legnagyobb lakossági élelmiszergyűjtő akciói is. Tavaly karácsony előtt több mint százezer ember tett felajánlást kiskereskedelmi üzletekben az egyesület felhívására. Ahogy arról akkor beszámoltunk, 240 kiló adomány gyűlt össze a háromnapos akció minden egyes percében – 75 ezer rászorulónak segítettek ezzel a felajánlók és az egyesület. Az ünnepek alatt tapasztaltnál is nagyobb segítő szándékra számít az Élelmiszerbank, ugyanis jelentősen több áruház vesz részt az akcióban, ráadásul az önkéntesek is többen vannak.