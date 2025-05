Sör, virsli és körhinta: ilyenek voltak a régi idők majálisai

„Itt van május elseje, énekszó és tánc köszöntse..." – ugye, mindenkinek ismerős a szöveg? És azonnal beugrik a dallam is. Akiknek nem kellett énekelni – ők a fiatalok –, biztosan hallották a szülőktől, nagyszülőktől. Május 1-je van, ezért most egy kis időutazásra indulunk, felidézzük az elmúlt évtizedek történéseit.

Május elsején a felvonulóknak a dísztribün előtt kellett elhaladniuk, ez 1960-ban így nézett ki

Hetvenhat éve a XX. Internacionálé párizsi alakuló kongresszusán, és hetvenhét éve az Amerikai Munkásszövetség St. Louis-i nagy találkozóján döntöttek úgy, hogy május első napja legyen, amikor „nagy nemzetközi tüntetést kell szervezni... egyidejűleg minden országban és minden városban”. Az idézetben benne van a legfontosabb szó: nemzetközi. Május 1-je a kezdetektől az internacionalizmus ünnepe volt, s az is maradt, a hét és fél évtized korszakokat átívelő nagy idejében – írta a Kelet-Magyarország 1965-ben. A május 1-je legfontosabb momentuma sokáig a felvonulás volt.

Május 1-je: felvonulással indult minden évben a munka ünnepe

A honvédség fúvószenekarának ünnepi zenés ébresztője köszönti Nyíregyháza lakosságát, május 1., a munka ünnepe reggelén.

Az üzemek, vállalatok, intézmények, iskolák dolgozói, illetve tanulói 9 órakor gyülekeznek a kijelölt helyeken, majd 10 órakor a város több irányából indul meg a nyíregyházi dolgozók mintegy 12 ezres felvonulása a Kossuth tér felé.

A felvonulás útvonala a Széchenyi utca, a Zrínyi Ilona utca és a Rákóczi utca eleje. A felállított dísztribünről pedig a megye és a város vezetői köszöntik a felvonulókat. A délelőtti nagy megmozdulás után a délután már a sport és kulturális programok jegyében telt – írtuk 1965-ben.

A Zrínyi Ilona Leánygimnázium színpompás menetében 1960-ban megelevenedett a Szabadság-szobor

1965-ben új létesítményként a konzervgyár dolgozói is felvonultak

A nyíregyházi nyomda dolgozói az 1975-ös menetben

A munka ünnepén vonultak fel Vásárosnaményban 1975-ben

Diáklányok a fehérgyarmati, az üzemmérnökség dolgozói a záhonyi menetben 1980-ban

Tiszalöki vízi úttörők az 1980-as május elsejei felvonuláson

Nyíregyházán 1985-ben 25 ezren vonultak fel május 1-jén

Mátészalka felvonulás 1985. május 1-jén

Amikor már nem volt felvonulás, csak majális

Városainkban, nagyobb településeinken színes műsorokkal ünnepeltek, s ezek már inkább emlékeztettek az év legszebb hónapjának beköszöntét éltető majálisokra — zászlók és szónoklatok nélkül – írtuk 1990-ben. Nem volt már nyoma a felvonulásnak, azonban a reggeli zenés ébresztő megmaradt.

A reggeli zenés ébresztő a rendszerváltás után is megmaradt május 1-jei programként, a képen az Ifjú Gárda Zenekar még 1980-ból

Aztán pedig Kabalás, Harangod, a Bujtos is megtelt a majálisozókkal, lépni nem lehetett sem az állatparkban, sem a múzeumfaluban, ahol májusfa-állítással kezdődött a nap. A települések parkjait is jókedvű családi, baráti társaságok népesítették be, élvezték a kulturális programokat, tapsoltak a fellépőknek, együtteseknek.