„Az első résztől levert a víz” – ilyen volt a keddi matekérettségi a nyíregyházi diákok szerint

– Kicsit meg is lepett, hogy pont ebben a szekcióban találkozom nagyobb kihívásokkal. A második rész nem okozott gondot, csak olyan feladatokkal találkoztam, amiket korábban matekórán is gyakoroltunk. Szerintem jól sikerült a felkészülés és a megoldás is, bizakodóan várom az eredményt, de előtte még gőzerővel készülök a töriérettségire – hangsúlyozta Teremi Bercel.

Egy feladatsor nehézségét nehéz megítélni, hiszen mindenkinek más és más az egyszerűbb, vagy éppen a kihívásokkal teli. Kíváncsiak voltunk, hogyan látja egy pedagógus az idei matematikaérettségi feladatsorát.

Nem volt benne semmi váratlan a pedagógus szerint

Paluskáné Muri Erika, a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium munkaközösség-vezetője szerint nem volt nehéz az idei írásbeli, és szokatlan feladattípusokkal sem találkoztak a diákok.

– Talán a trigonometria és a vektorok okozhattak némi nehézséget a tanulóknak – ezt általában nem kedvelik a diákok. A függvények is ebbe a kategóriába tartoznak, és az idei érettségi is tartogatott függvényelemzéses feladatot. Az diákjaink első visszajelzései alapján a feladatsor utolsó egysége, a választható feladatok között volt némi fajsúlybeli eltérés. Nem a nehézségre értendő mindez, inkább azt mondanám, a 17-es feladatnál sokkal többet kellett számolni, mint a többinél. Talán ezért lehet az, hogy ezt hagyták ki a legtöbben. Ez sem volt ismeretlen a számukra, de többet kellett számolni, így ezt ítélték nehezebbnek a diákok – tudtuk meg a pedagógustól, aki szerint egy átlagos nehézségű matematika érettségin vannak túl a diákok.

– Sokan mondták nekem, hogy az első, rövid feladatokat tartalmazó rész a korábbiaknál nehezebbnek, míg a második egységet könnyebbnek érezték. A megfelelő felkészüléssel viszont maximálisan megoldható volt minden, a diákok is nyugodtan jöttek ki az épületből, ami mindenképpen jó jel

– tette hozzá Paluskáné Muri Erika.