A hosszú hétvégére is erősítéssel készül a MÁV, így járnak majd a vonatok és a buszok

A húsvéti ünnep után a május 1-jei hosszú hétvégére is erősítéssel készül a MÁV-csoport – tudatták közleményükben, amiben kiemelték: mindenütt, ahol szükséges, több jármű és nagyobb kapacitással közlekedik ebben az időszakban.

A MÁV-csoport járatai mindenhol, ahol szükséges, több járművel közlekednek majd a hosszú hétvégén

Fotó: MÁV

Elővételben váltott jegyeikkel az utasok is segíthetik a többletkapacitások elosztását. Minél többen jelzik előre, hol és mikor vennék igénybe a vasúti vagy autóbuszos szolgáltatásokat, annál biztosabbá tehetik az utazásukat, hiszen az elővételi információk birtokában a MÁV-csoport valóban ott vetheti be a megerősített járatokat, ahol azokra leginkább szükség lesz.

MÁV: a hosszú hétvégén változik a buszok, vonatok menetrendje

Emlékeztetnek rá, hogy a húsvéti hosszú hétvégén az utasok és a közlekedési társaság együttműködése nagyon hatékony volt, amit a MÁV-csoport ezúton is köszön az utasoknak! Az elővételben megváltott jegyek a most kezdődő négy napos időszakban százezrek utazását teheti gondtalanabbá és biztossá. Ehhez ma már számos kényelmes, gyors és egyszerűen használható megoldás áll az utasok rendelkezésére: a menetjegyek megvásárolhatók jegykiadó automatáinkban, online a https://jegy.mav.hu oldalon, valamint a MÁV applikációban is.

A vonatközlekedésben a következő változások lesznek:

május 1-jén a szombati,

2-án és 3-án az ünnepnapi,

4-én a vasárnapi,

május 5-től a munkanapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok.

Az ünnepi időszakban utasforgalom szempontjából kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei a szokásosnál több kocsival közlekednek. A helyjegyek elővételi vásárlásától függően – a lehetőségekhez képest – a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Békéscsaba közötti Békés, a Budapest–Cegléd–Szeged közötti Napfény, a Budapest–Nagykanizsa közötti Tópart, a Budapest–Keszthely közötti Balaton, valamint a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival indítja el a vasúttársaság.

A buszjáratok közlekedési rendje is változik a hosszú hétvégén

Fotó: Illusztráció: KM-archív

A VOLÁN-járatok közlekedési rendje is változik:

május 1-jén, csütörtökön munkaszüneti napon,

2-án, pénteken és 3-án, szombaton szabadnapon,

4-én, vasárnap a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napon,

május 5-én, hétfőn pedig a hét első tanítási és munkanapján érvényes menetrend szerint indulnak a buszjáratok – olvasható a MÁV-csoport közleményében