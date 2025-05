A nyíregyházi közönség már hallhatott egy saját dalt, melynek címe: Sóstóhegy szívében

Rebeka akkor azt nyilatkozta, hogy szeretné minél hamarabb a saját szerzeményeit énekelni, és szinte a finálé másnapján munkához is látott: írta a dalokat és kereste a lehetőségeket, a közönséghez vezető utat. S úgy tűnik, meg is találta – többek között erről beszélgettünk a Helló, Nyíregyháza! nagyszínpadán adott koncertje után, ahol végre egy saját dalt is énekelt.

Közhelynek hangzik, de soha nem gondoltam volna, hogy ennyire meg fogja változtatni a Megasztár az életemet. Ez főként belső változás, érettebb lettem, megtalált a boldogság és a nyugalom, mert mindig arra vágytam, hogy embereknek énekeljek, ne csak otthon, a szobámban, és ez teljesült. Meghatott, hogy milyen sokan támogattak! Ezt is csak a verseny után tudtam meg, hiszen, amíg benne voltam, csak a következő feladatra koncentráltam, a finálé után derült csak ki, mennyien szavaztak rám. A legtöbbjüket nem is ismerem, de nagyon szeretnék már találkozni velük, énekelni nekik

– árulta el Balogh Rebeka Valéria, akivel a nyíregyházi koncert után madarat lehetett volna fogatni. Csillogó szemmel mosolygott a rajongói szelfiken, sütkérezett a közönség szeretetében. Ilyen az, amikor valóra válik egy álom. Ebben oroszlánrészt vállalt a tehetségkutató műsor zsűrije is, mely mindig empatikusan és tisztelettel fogalmazta meg a véleményét, támogatta mentálisan és érzelmileg az élő show énekeseit, hogy azok tudták: minden csak értük és az érdekükben történik.