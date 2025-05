„Jöttek ezerrel, vittek ezerrel – a mentők igazából szupermenek"

„Isten éltesse az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), Isten éltesse a Bajtársakat! Köszönjük áldozatos munkájukat, eseménytelen szolgálatot kívánunk!" – olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán, ugyanis május 10-e a mentők napja.

Mentők napja: jár a munkájukért az elismerés, a köszönet

Mentők napja: életekért küzdenek nap mint nap

A Mentők Napját Magyarországon minden év május 10-én tarták, annak emlékére, hogy 1887-ben ezen a napon alakult meg az ország első mentőegyesülete, a Budapesti Önkéntes Mentő Egylet, Kresz Géza vezetésével. Ez a nap a mentésben dolgozók – mentőtisztek, mentőápolók, gépkocsivezetők, orvosok és háttérdolgozók – munkájának elismeréséről szól. Az emberekben működik a hála, s ma már köszönő szavakkal ismerik el a mentők munkáját, ami nem kevés, hiszen az ország minden területén helyt állnak nap mint nap. Évente többszázezer, sőt, milliós nagyságrendű hívás még ennél is több kilométerfutás jellemzi munkájukat, s ami a legfontosabb: életeket mentenek, melyre sokszor csupán pár percük marad.

Ilyen kommentekben köszönték meg a munkájukat a mentők napján: „Jöttek ezerrel, vittek ezerrel, igazából szupermenek."

„Tisztelettel kívánok minden mentősnek erőt egészséget. Családi életükben nyugalmat, szeretetet boldogságot."

„Nem szeretnék regényt írni, de hálás szívvel gondolok a mentősökre. Az elmúlt héten nekem is szükségem volt a segítségükre. Szeretném elmondani, hogy végtelenül emberségesek, figyelmesek, segítőkészek és türelmesek voltak velem, ami sajnos a mai világban ritka kincs. Nem akarok túlzásokba esni, de köszönöm hogy a bajban velem voltak."

„Nem szeretnék posztot írni, de leghálásabb szívvel gondolok a mentőkre. Többször kellett kihívnom őket az utóbbi hónapokban és a hozzáállásuk, az emberségük példakép a mai világban. Volt, hogy többször több órát is várakoztunk a sürgősségin és figyeltem, ahogyan hozzák be a betegeket, ott is az az empátia... szívet melengető volt. Emlékszem, éjjel 23 óra körül behoztak egy hajléktalant. Az utcán feküdt, a mentős többször odament hozzá és azt kérdezte: ...uram tudok még segíteni valamit? De arra is emlékszem, amikor berohantam a kórházba és odafutottam a beteghordozó úrhoz és mondtam neki, kérem bevinné az édesapámhoz a telefonját? Mire ő: persze hölgyem, önnek még a csillagokat is lehoznám..."