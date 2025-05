Életelixír-főzőt is vehetünk a NAV-tól

Nem lehet megunni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus átverési felületét. Akárhányszor böngészünk az oldalon, mindig találunk egy-két gyöngyszemet, amit érdemes megosztani olvasóinkkal is. Egyaránt szétnéztünk a szabolcsi ingatlanok és az ingóságok között, s úgy tűnik, egyre népszerűbbek a NAV-árverések, mert finoman szólva is „kipucolták a boltot” a legutóbbi látogatásunk óta.

NAV-árverések: alig több, mint hárommillió forintért jó állapotú családi házat lehet venni Érpatakon

Fotó: NAV

Kezdjük rögtön a lényeggel: jelentős adótartozás miatt árvereznek el egy családi házat Érpatakon.

Az ingatlan jó ideje lakatlan, de a meghirdetés időpontjában beköltözhető állapotban volt, így valószínűleg nem jár rosszul, aki licitál rá.

A becsértéke 4,2 millió forint, de ha Fortuna a kegyeibe fogadja, a leendő tulajdonos már 3,15 millió forintért hozzájuthat

a település főutcáján, 1521 négyzetméteres alapterületen épült,

földszintes, 5 helyiségből álló (2 szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó),

közművesített (vezetékes víz, villany),

hagyományos fűtéssel rendelkező,

jó állapotú családi házhoz.

Az árverési felületre feltöltött fotók alapján az ingatlan és a kert valóban igényel némi törődést, de igazán otthonos családi fészek válhat belőle.

NAV-árverések: erős a felhozatal

Most meglepően kevés tétel szerepel az ingóságok között, de még így is erős a kínálat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus átverési felületén. Egy kis hipo és vízkőoldó, és máris megéri – kis szerencsével csak a minimális összeget – 20 ezer forintot költeni a legolcsóbb szabolcsi tárgyra, egy használt kávégépre. A „nagytesójáért”, vagyis a gyártó újabb szériás életelixír-főzőjéhez legkevesebb 50 ezer forintért juthatunk hozzá. Vehetünk még lánghegesztőt két palackkal és hegesztőpisztollyal már 75 ezerért, de ugyanennyiért egy elektromos kerékpárt is hazavihetünk – igaz, akkumulátor nélkül –, meglephetjük magunkat egy robotporszívóval, amihez töltőt is kapunk.

Meglephetjük magunkat egy robotporszívóval is

Fotó: NAV

Szerény, de annál erősebb a felhozatal a szabolcsi NAV-árverések között híradástechnikai eszközökből: nagyképernyős LED tévét akár 100 ezer forintért vásárolhatunk – mondjuk távirányítót nem kapunk hozzá. Ha olyan televízióra vágyunk, amit a szoba másik végéből is kapcsolgathatunk, az legalább harmincezerrel drágább lesz, de még így is a bolti ár töredékéért élvezhetjük a 65 colos, LED-es „beszélő doboz” csodáját.