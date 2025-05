Európa legjobb állatkertjétől a mezítlábas Notre Dame-ig: na, ezekért éri meg nagyon Szabolcsban nyaralni!

Amikor az emberek pihenésre vágynak vagy a nyaraláshoz keresnek ideális helyszínt, akkor Szabolcs-Szatmár-Beregben hívószó Nyíregyháza és a Tisza-part, s az aktív kikapcsolódás kedvelői is egyre gyakrabban gondolnak erre a tájra.

A fürdőzés szerelmeseinek Nyíregyháza kihagyhatatlan hely a nyaralás tervezésekor

Fotó: KM-archív

Nyaralás tervezésekor gondoljon rá: Nyíregyháza a csodák és csodás látnivalók városa

A megyeszékhely pedig évek óta a legkedveltebb hazai úti célok egyike, a vendégforgalmi adatok szerint is emelkedő pályán van az itt eltöltött vendégéjszakák száma alapján.

Sóstó a város gyöngyszeme, itt található Európa legjobb állatkertje, a Nyíregyházi Állatpark évente több mint félmillió látogatót vonz belföldről és külföldről egyaránt, s szinte minden évre jut valami csoda, vagy egy épített turisztikai attrakció, vagy újszülött állatkölykök, akik elvarázsolják a látogatókat, most érthetően a jegesmedve ikrek a legnépszerűbbek. A Sóstói Múzeumfalu, az ország második, legnagyobb szabadtéri gyűjteménye elhivatottan őrzi a vármegye öt tájegységének népi építészeti emlékeit, a falusi hagyományokat és tárgyakat. A fürdőkomplexum, az Aquarius Élményfürdő, a Park-, a Tófürdő és a csodálatos tó, már önmagukban is garanciát jelentenek a tartalmas kikapcsolódásra.

Pedig érdemes a belvárost is megismerni, a főtérrel, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházzal, melynek tornyából 29 méter magasból csodálható meg az ország hetedik legnagyobb városa, ahol kulturális programokból, szabadtéri rendezvényekből soha nincs hiány és szálláshelyek is várják a nyaralókat, akik nagyszerű túrát tehetnek a több mint 300 hektáros sóstói tölgyeserdőben, sétálhatnak a városligetben, a Bujtosi-tó körül, ami a horgászok kedvelt helye, de ha kedvük van, akár a bokortanyák világába is bepillanthatnak, ahogy a Tuzson János Botanikus Kert is megér egy látogatást.