Megállt az észt: rácsodálkozott Nyíregyházára

Deák Attila, a Tiszántúli Református Egyházkerület Fejlesztési Iroda csoportvezetője az Aktív és örökségturizmus területfejlesztése a Felső-Tisza vidéken címmel tartott érdekes előadást, Kató József, a MÁV Személyszállítási Zrt. autóbuszos forgalmi üzemvezetője Nyíregyháza időszakosan üzemelő helyi autóbusz-közlekedésének turizmusra gyakorolt hatásáról beszélt, Nagy Júlia, az Innotime Hungary Kft. ügyvezető igazgatója Európa első komplex fenntartható turizmusmonitoring rendszerét (I-DEST) mutatta be, míg Révészné Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark oktatási és közkapcsolati osztályvezetője Az állatkertek szerepe a 21. században – fenntarthatóság a Nyíregyházi Állatparkban című monológja cukiságok látványa miatt is lenyűgözte a hallgatóságot. Egyszerre csodálkozott rá Nyíregyházára az albán, a litván és az észt partner is.