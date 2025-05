Káosz a nyíregyházi KGST-piacnál, lehetetlen helyzetben a gyalogosok – ez lehet a megoldás

A Nyíregyházán közlekedőknek nem újdonság, hogy a Tokaji úti vásártér közelében óriási a torlódás – különösen hétvégén. Az útszakaszon még „békeidőben” is hatalmas a forgalom, amikor pedig kitárja kapuit a sokak által csak KGST-piacként emlegetett vásártér, tovább romlik helyzet. A rengeteg autó, a piaccal szemközti parkolóból átkelő gyalogos, no meg a területen lévő forgalmas kerékpárút miatt jelentős a balesetveszély, nem véletlen, hogy korábban több terv is született a probléma orvoslására. Az egyik ilyen egy vasúti aluljáró építése.

Egymást érik az autók: Bordás Béla városgondnokkal jártunk a nyíregyházi KGST-piac környékén

Fotó: Miklós István

Nyíregyházi KGST-piac: aluljáró épülhet

Dr. Kovács Ferenc polgármester 2024 elején a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy több előrelépés is történt az ügyben, amint meglesz az építési engedély, indulhat az aluljáró kiviteli tervének készítése, természetesen ehhez a pénzügyi fedezetet is biztosítani kell. Az aluljáró még nem készült el, ugyanakkor a forgalom sem lett kisebb a szakaszon, sőt.

Bordás Béla városgondnokkal kerestük fel a helyszínt, aki számos hasznos tanáccsal látta el a közlekedőket, hogy a nagy forgalom és a torlódás ne járjon balesettel.

Hétvégén még nagyobb a forgalom

– Ezen a területen szinte minden nap hatalmas a forgalom, ami hétvégén tovább fokozódik. A vásártér előtt, a 38-as főúttal párhuzamosan húzódik a kerékpárút is, ezért – különösen a hétvégén – fokozott kerékpáros forgalomra is számítaniuk kell a közlekedőknek. Emiatt arra kérem a gépjárművezetőket, hogy jobban figyeljenek a kerékpárosokra, hiszen a területen tartózkodásunk alatt is több balesetveszélyes szituációnak voltunk szemtanúi.

Bár tudjuk, hogy a kerékpárosnak egyenesen haladáskor elsőbbsége van, arra kérem őket, a megszokottnál óvatosabban, körültekintőbben haladjanak az említett csomópontban

– hívta fel a figyelmet a városgondnok, majd arra is rávilágított: a vásártér és környéke ismert sajátossága, hogy a piaci napokon nagyon telítettek a parkolók.

– A piac parkolóin túl több mellékutcában – például a Kopogó utcán – is parkolnak az autósok, ezért azon területek irányból is számítani kell gyalogosforgalomra. A vasárnap különösen sűrű időszak ezen a területen, hiszen a hét utolsó napján autópiac is van a vásártéren.

A járművezetőknek nagyon oda kell figyelniük a gyalogosokra, hiszen a vásártér és a Kopogó utca csomópontjában nincs kijelölt gyalogos átkelőhely. Egy nagy forgalmú, kétsávos főútvonalat kereszteznek a gyalogosok, ami fokozott veszéllyel jár.

A szakaszon sok telephely van, ugyanakkor a vásártértől a repülőtérig nincs kijelölt gyalogos átkelőhely – emelte ki a városgondnok, akinek tanácsait megtalálják az alábbi videóban.