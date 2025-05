Ez most Szabolcs legolcsóbb háza, aprópénzért dobják utánad a cuki ingatlant

A lakás- vagy házvásárlás mindig óriási döntés és mérföldkő az életünkben, nem véletlen, hogy hosszas keresés előzi meg a majdani otthon kiválasztását. Az elmúlt években jelentősen megemelkedett a lakóingatlanok ára hazánkban, sőt szerte Európában, így meglehetősen nehéz megtalálni azt, ami minden igénynek – no, meg persze a pénztárcának – megfelel. Korábban már készítettünk egy összeállítást a vármegye legfényűzőbb házaiból, most viszont a lista legaljáról szemezgettünk, hogy kiderüljön, mennyibe kerülnek az olcsó ingatlanok Szabolcs-Szatmár-Beregben. Mielőtt azonban elmerülnénk a hirdetések alsó harmadában, egy ingatlanszakértőt kérdeztünk meg arról, milyen tényezők határozzák meg egy lakás vagy családi ház árát.

A házvásárlás mindig nagy döntés, de a vármegyében bőven akadnak olcsó ingatlanok is

Illusztráció: Getty Images

Olcsó ingatlanok: ezek befolyásolják az árakat

Boczákné Radvánszki Erzsébet, a Jogos Otthon ingatlanközvetítő irodavezetője volt a segítségünkre, és elmondta, rengeteg olyan szempont van, ami beárazza az ingatlanokat.

Az elhelyezkedés rendkívül fontos tényező: sokat számít, melyik településen, milyen környéken, mennyire rendezett környezetben van az adott lakás vagy családi ház. A megközelíthetőség és az ingatlan infrastruktúrája is fontos.

Korántsem mindegy egy városon belül sem, hogy egy belvárosi vagy külvárosi szektorról beszélünk. Árképző tényező az is, hogy az utcában milyen a többi ingatlan: hiába szépen felújított, esetleg új építésű egy ház, ha az utcájában régi, romos épületek állnak. Ugyanez a háztípus egy új építésű övezetben milliókkal többet érhet – hívta fel a figyelmet az irodavezető, majd arra is rámutatott: a keresett ingatlantól függetlennek gondolt tényezők is befolyásolják az árakat.

A tömegközlekedés minősége is befolyásolja az árakat: lehet, hogy egy párnak ideális a leendő otthon, mert kicsik a gyerekek, és még autóval hordják őket, de eljön az az idő, amikor önállóan, tömegközlekedéssel kellene iskolába járni.

Ha az egyébként szép környezetben lévő, jó állapotú háztól messze esnek a buszmegállók, az valamilyen szinten az árban is tükröződni fog. Kiemelten fontos a hitelezhetőség is, hiszen lakást, házat jellemzően nem önerőből vásárolnak az emberek. Az olyan házakat, amik régi építésűek, vályogfalazatúak sokkal nehezebb eladni, mivel lakáshitelt is nehezebb rájuk igényelni. Hasonló a helyzet a különféle állami támogatásokkal kapcsolatban is: ahol elérhető a falusi CSOK, az otthonfelújítási, korszerűsítési támogatások, ott az árak is magasabbak, és hamarabb kelnek el a házak. Az sem mindegy, van-e a közelben olyan üzem, cég, ami zajkibocsátással jár, esetleg vasúti sínek – tette hozzá Boczákné Radvánszki Erzsébet.