Olyasmit művelt a rúdtáncos csaj a belvárosban, hogy a nyíregyháziak csak kapkodták a fejüket! (videó)

A népszerű sport- és szabadidős rendezvényre május 1-jén, immár harmadik alkalommal került sor Nyíregyházán. A résztvevők számos sportágat próbálhattak ki, a napot pedig egészségügyi szűrések és látványos bemutatók is színesítették. Először hirdettek versenyt a nyíregyházi cégek számára, így a nap végére kiderült, melyik munkahely bizonyult a legfittebbnek. Emellett idén is összemérték erejüket a városrészek egy különleges pályán - idén még rúdtáncos is fellépett!