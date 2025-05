Nyíregyháziak is ott voltak a Szent Péter téren, amikor felszállt a fehér füst

Mint ahogy arról beszámoltunk, csütörtök délután megválasztották az új pápát: a katolikus egyház vezetője az amerikai Robert Francis Prevos lett, aki a XIV. Leó nevet választotta magának. Az eredményes választást jelző fehér füst 18 óra 7 perckor szállt fel, majd a Vatikán harangjai is teljes erőből megkondultak. A Szent Péter téren a világ minden tájáról összegyűlt több tízezer hívő tapssal, örömkiáltásokkal, a pápa éltetésével juttatta kifejezésre örömét. A pápaválasztás idejére a világ minden tájáról, így Nyíregyházáról is érkeztek tudósítók Rómába.

Feszült várakozás Rómában a pápaválasztás előtt

Fotó: Zadubenszki Norbert, Görögkatolikus Metropólia

A pápaválasztás nyíregyházi tudósítói

A helyszínen volt a Görögkatolikus Metropólia két nyíregyházi tudósítója, Király András és Zadubenszki Norbert is, de Rómából jelentkezett be élőben a Facebookon a nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet kispapja, Turjanica János is. A kispap a kötelező gyakorlat egyik félévét az ÁGOTA Közösségnél végezte el – derül ki a szentagota.hu oldalról. Azt írják, János a pasztorációs csoport tagjaként részt vett rendezvényeiken és rendszeresen tartott foglalkozásokat lakásotthonainkban élő, gyermekvédelmi gondoskodásban cseperedő fiataljaiknak.

– A találkozásokon igyekeztünk közelebb hozni a gyermekekhez a keresztény hagyományokat és tanításokat. Minden hónapban más és más tematika köré építettük fel ezeket a beszélgetéseket

– emlékezett vissza Turjanica János. A papnövendék elmondta, az ÁGOTA Közösség tagjai jó szívvel fogadták, nyitottak voltak irányába, ezért könnyen be tudott illeszkedni.

– Példaértékű az a motiváció, erő és kitartás, amit a vér szerinti családjukat nélkülözni kénytelen gyermekek képviselnek. Sokszor nekem is ez a hozzáállás adott erőt egy-egy nehezebb élethelyzetben. A fiatalok a jövő nemzedéke és mi sokat tanulhatunk tőlük

– fogalmazott Turjanica János, aki csütörtökön élőben jelentkezett be Rómából, és az öröm pillanatairól nyilatkozott.

Az új pápa